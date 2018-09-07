Sekiz AB ülkesinden diplomatik çözüm çağrısı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 8 ülke, bugün toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) öncesi İdlib konusunda endişelerini dile getirerek, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) acil diplomatik çözüm çabalarına destek verdiklerini açıkladı.

Güvenlik Konseyi toplantısı girişinde grup adına konuşan İsveç’in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, Suriye’deki çatışmaların muhasara altında bulunan veya göç eden milyonlarca insana zaten yeterince acı çektirdiğini belirterek, taraflara diplomatik çözüm çağrısı yaptı. Skoog, İdlib’e yapılacak askerî bir operasyonun bölgeyi daha da tehlikeli hale getireceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti; “Suriye’nin kuzeybatısında, Suriye rejimi ve Rusya tarafından arttırılan, siviller için potansiyel bir felâkete dönüşebilecek askeri hareketlilikten ciddi şekilde kaygılıyız. İdlib’e yapılacak tam ölçekli bir askeri saldırı, bölgede yaşayan bir milyon çocuk dahil 3 milyondan fazla sivilin hayatını tehlikeye atacak. Rejimin acımasız kuşatması ve askeri operasyonları nedeniyle zaten yerlerinden edilen siviller de dahil olmak üzere bu yeni toplu göçlere sebebiyet verebilir.” İsveç’in BM Daimî Temsilcisi Skoog’un, adına açıklama yaptığı AB ülkeleri arasında; İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İsveç, Belçika ve Polonya bulunuyor.