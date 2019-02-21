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21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE - YIL: 49

Selman'dan Modi'ye 100 milyar dolarlık yatırım sözü

21 Şubat 2019, Perşembe 11:27
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye 100 milyar dolarlık yatırım sözü verdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, çıktığı Asya turu kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Başbakan Narendra Modi ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Bin Selman ve Modi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, bölgesel istikrarın ve komşuluk ilişkilerinin korunması için Hindistan ve Pakistan arasındaki Yeni Delhi-İslamabad diyaloğunun yeniden başlaması konusunda görüş birliği sağlandığı bildirildi.

Taraflar, uluslararası ticaret güvenliğinin sağlanması ve iki ülkenin güvenlik ve refahı için hayati önem taşıyan deniz güvenliğinin pekiştirilmesi için Hint Okyanusu'na sahili olan ülkelerle hareket edilmesi gerekliliğine işaret etti.

Veliaht Prens'in Başbakan Modi ile görüşmesinde ayrıca ülkeye 100 milyar dolarlık yatırım sözü verdiği belirtildi. Bu meblağın 11 milyar dolarının, ülkenin batısında Umman Denizi kıyısındaki Maharaştra eyaletinde kurulacak dev petrokimya tesisi projesine harcanacağı, 89 milyar doların da çeşitli ekonomik iş birliği projelerinde değerlendirileceği ifade edildi.

Taraflar görüşmede turizm, iskan, finans ve yayıncılık alanlarında ikili iş birliği öngören 5 mutabakat zaptı imzaladı.

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı. Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti. Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

Bin Selman çıktığı Asya turu kapsamında Pakistan'ın ardından Hindistan'a geçmişti.

AA

Etiketler: selman, modi, suud, hindistan
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