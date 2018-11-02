Selman’ın tahtı sallanıyor

Washington Post gazetesi, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın itibarının ciddi oranda zedelendiğini ve ülke yönetimindeki pozisyonunun da tehlikeye düştüğünü yazdı.

Washington Post’ta yer alan bir haberde, Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın itibarına da ciddi hasar verdiğine işaret edildi. Haberde, “ABD Başkanı Donald Trump, 33 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın en büyük destekçilerindendi, ancak o bile Riyad’ın Kaşıkçı meselesini ele alma biçimini açıkça eleştirdi.” değerlendirmesinde bulunuldu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’ın yönetimdeki pozisyonunun tehlikeye düştüğü ve Kral Selman bin Abdülaziz üzerindeki baskıların arttığı belirtilen haberde, “Kral bin Abdülaziz’in Londra’da yaşayan kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz’in Suudi Arabistan’a döndüğüne dair çıkan haberler, tahtın bir sonraki sahibini değişebileceği spekülasyonlarını da arttırdı.” denildi.

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