"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Senatörlerden Trump'a Türkiye mektubu

26 Ekim 2017, Perşembe 15:29
ABD'de 14 senatör Başkan Donald Trump'a Türkiye hakkında bir mektup yazdı. Vizelerin askıya alınması kararını desteklediklerini bildiren senatörler, ülkede insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında gerilemeler yaşandığını savundu. Mektubu imzalayanlar arasında Bernie Sanders ve John McCain gibi önemli isimler var.

Mektupta 'Türkiye'nin bir dizi ABD Konsolosluk çalışanını keyfi olarak tutukladığı, Uluslararası Af Örgütü'nün üst düzey yetkililerini gözaltına aldığı, Wall Street Journal muhabiri Ayla Albayrak'a hapis cezası verdiği, Türkiyeli güvenlik personelinin Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında barışçı protestoculara vahşice saldırdığı' belirtilerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan hükümetinden insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermesini talep etmesi istendi.

'TÜRK HÜKÜMETİNİN KEYFİ OLARAK HERHANGİ BİR KİŞİYİ TUTUKLAMASI KABUL EDİLEMEZ'

Mektupta, konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının yanısıra Mete Cantürk adlı konsolosluk çalışanının eşi ve çocuğunun gözaltına alındığı hatırlatılarak bunun konsolosluk çalışanalrına yönelik 3. tutuklama girişimi olduğu belirtilfdi ve "Türk hükümetinin keyfi olarak herhangi birini tutuklaması ya da taciz etmesi kabul edilemez, özellikle de bizim diplomatik misyon çalışanlarımız ve ailelerini" ifadeleri yer aldı

'ERDOĞAN VE MÜTTEFİKLERİ TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİSİNİ AŞINDIRDI'

Mektupta "Erdoğan ve müttefikleri OHAL'i kullanarak ifade özgürlüğü de dahil temel hakları bastırarak, yargının bağımsızlığını zayıflatarak ve muhalefeti susturarak hukukun üstünlüğüne saldırıp Türkiye'nin demokrasisini aşındırdı. Sizi, ABD'nin bu davranışlara hoşgörü göstermeyeceğini ve herhangi bir işbirliğinin insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ortak bağlılık temelinde olması gerektiği mesajını net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmeniz için uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Göçmen olmayan vizelerin askıya alınması kararını desteklediklerini belirten senatörler, bu hizmete ihtiyaç duyanların durumdan en az şekilde etkilenmesi için adımlar atılması çağrısı yaptı.

Mektubu imzalayan senatörler arasında Cumhuriyetçi senatör John McCain'ın yanı sıra geçtiğimiz yılki başkanlık seçimlerinde aday olan sosyalist Bernie Sanders ve Cumhuriyetçi Marco Rubio da bulunuyor.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı John McCain daha önce de bir mektup yayınlayarak mayıs ayında Washington'da Erdoğan'ın korumalarının karıştığı arbedenin sorumlularının cezalandırılmasını istemişti.

Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 1447
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    250. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Arakan'da etnik temizlik yapıldığını kabul etti

    Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

    Türk Telekom’u devredebiliriz

    TBMM'de kritik hafta

    Şen: Siyasette seviye o kadar düştü ki, 'racon kesme' diye bir şey var

    Yargıtay: 'Edepsizsin Melih Gökçek' demek fikir özgürlüğü

    Suudi Arabistan'da yolsuzluk depremi

    Eğitim olmadan adalet olmaz

    Global vebal

    Fenerbahçe'ye son dakika şoku

    Ahlak olmasa yok oluruz

    'OHAL kalkmayacak ama kapsamı daraltılacak'

    Bu ülkede işsiz sayısı 307'ye düştü

    Lübnan Başbakanı istifa etti

    İşte dünyanın en borçlu ülkeleri

    18 kilo hamsi 240 liraya satıldı

    Gökçek'in halefi pazartesi açıklanacak

    İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Önce cenazeye sonra maça gittiler

    Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 şehit

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerçek dindar, “kindar” olamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    Haydi okuma grubu kuralım!
    Genel

    Eğitim olmadan adalet olmaz
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrat görünümlü siyasalcılar
    Mustafa Gönüllü

    Bir günahın yaptığı tahribat
    Faruk ÇAKIR

    Milletin menfaatini düşünmek gerek
    Genel

    Global vebal
    Cemil Said Demirdöğmez

    Yeni Asya’yı okuyan pişman olmaz
    Büşra Nur Erciyes

    Yeni Asya’nın neferi olmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.