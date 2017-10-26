Senatörlerden Trump'a Türkiye mektubu

ABD'de 14 senatör Başkan Donald Trump'a Türkiye hakkında bir mektup yazdı. Vizelerin askıya alınması kararını desteklediklerini bildiren senatörler, ülkede insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında gerilemeler yaşandığını savundu. Mektubu imzalayanlar arasında Bernie Sanders ve John McCain gibi önemli isimler var.

Mektupta 'Türkiye'nin bir dizi ABD Konsolosluk çalışanını keyfi olarak tutukladığı, Uluslararası Af Örgütü'nün üst düzey yetkililerini gözaltına aldığı, Wall Street Journal muhabiri Ayla Albayrak'a hapis cezası verdiği, Türkiyeli güvenlik personelinin Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında barışçı protestoculara vahşice saldırdığı' belirtilerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan hükümetinden insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermesini talep etmesi istendi.

'TÜRK HÜKÜMETİNİN KEYFİ OLARAK HERHANGİ BİR KİŞİYİ TUTUKLAMASI KABUL EDİLEMEZ'

Mektupta, konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının yanısıra Mete Cantürk adlı konsolosluk çalışanının eşi ve çocuğunun gözaltına alındığı hatırlatılarak bunun konsolosluk çalışanalrına yönelik 3. tutuklama girişimi olduğu belirtilfdi ve "Türk hükümetinin keyfi olarak herhangi birini tutuklaması ya da taciz etmesi kabul edilemez, özellikle de bizim diplomatik misyon çalışanlarımız ve ailelerini" ifadeleri yer aldı

'ERDOĞAN VE MÜTTEFİKLERİ TÜRKİYE'NİN DEMOKRASİSİNİ AŞINDIRDI'

Mektupta "Erdoğan ve müttefikleri OHAL'i kullanarak ifade özgürlüğü de dahil temel hakları bastırarak, yargının bağımsızlığını zayıflatarak ve muhalefeti susturarak hukukun üstünlüğüne saldırıp Türkiye'nin demokrasisini aşındırdı. Sizi, ABD'nin bu davranışlara hoşgörü göstermeyeceğini ve herhangi bir işbirliğinin insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ortak bağlılık temelinde olması gerektiği mesajını net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmeniz için uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Göçmen olmayan vizelerin askıya alınması kararını desteklediklerini belirten senatörler, bu hizmete ihtiyaç duyanların durumdan en az şekilde etkilenmesi için adımlar atılması çağrısı yaptı.

Mektubu imzalayan senatörler arasında Cumhuriyetçi senatör John McCain'ın yanı sıra geçtiğimiz yılki başkanlık seçimlerinde aday olan sosyalist Bernie Sanders ve Cumhuriyetçi Marco Rubio da bulunuyor.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı John McCain daha önce de bir mektup yayınlayarak mayıs ayında Washington'da Erdoğan'ın korumalarının karıştığı arbedenin sorumlularının cezalandırılmasını istemişti.