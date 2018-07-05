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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Serbest bırakılması yarına ertelendi

05 Temmuz 2018, Perşembe 17:57
İsrail Başsavcılığının Hayfa Sulh Ceza Mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz ettiği ve mahkemenin yarın yapılacak duruşma ile savcılığın itirazını değerlendireceği bildirildi.

İsrail polisi, kuzeydeki Hayfa kentinde bulunan Sulh Ceza Mahkemesi’nde bugün duruşmaya çıkan Şeyh Raid Salah’ın mahkeme öncesi basın mensupları tarafından bir süre görüntülenmesine izin verdi.

Duruşmada 1948 Filistin İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib, Şeyh Raid Salah’ın yakın akrabaları ve sevenleri de hazır bulundu.

İsrailli yargıç duruşmada, Şeyh Raid Salah’ın savunma heyetini dinledikten sonra, geçen pazar günü verdiği şartlı tahliye kararını okudu. Ancak İsrailli yargıç, savcının itirazı üzerine, mahkemenin yarın görülecek duruşma ile savcılığın itirazını değerlendireceğine karar verdi.

Duruşma sonrası savunma heyeti adına basın açıklaması yapan Şeyh Salah’ın avukatlarından Halid Zabarka, “Mahkeme, yarın bir kez daha toplanarak, savcılığın itirazını değerlendirecek ve kesin kararını verecektir.” dedi.

"Siyasilerin müdahalesi var"

İsrail makamlarının mahkemeye dolaylı dahlinin olduğuna dikkati çeken Zabarka, “İsrailli siyasilerinin mahkeme heyetinin Şeyh Salah’ı hapiste tutmaları için dolaylı emri var. Çok açık bir şekilde Şeyh Salah’ın dosyasının tamamen kapanmasına rağmen, İsrailli siyasilerin dahli, tutukluluğunun sürmesini sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Kemal el-Hatib ise duruşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Şeyh Salah’ın tutukluluğuna doğrudan müdahil olduğunu ima etti.

Şeyh Hatib, “Netanyahu, İsrailli vekillerin Mescid-i Aksa’ya girerek Harem-i Şerif’i kirletmelerine izin vermişti. 2015 yılının sonlarına doğru, Knesset üyelerinin Mescid-i Aksa’ya girmesini yasaklarken, İslami Hareket’i de yasakladı. Ancak bugün Netanyahu, Knesset üyeleri kararından vazgeçmiş durumda ve İslami Hareket'in liderlerini ve üyelerini bir bir tutuklatıyor.” dedi.

Netanyahu’nun İsrail istihbaratını ve diğer devlet organlarını İslami Hareket’e karşı kullandığını belirten Şeyh Hatib, “Şeyh Raid Salah, 11 aydır hapiste tutuluyor. Şeyh Salah ile ilgili bugün alınan karar tamamen siyasidir. Ancak her ne olursa olsun Netanyahu’nun Mescid-i Aksa’nın kapılarına elektronik dedektörleri koyma planını bozdu.” ifadelerini kullandı.

"Netanyahu ateşle oynuyor"

Şeyh Hatib, Netanyahu’nun Mescid-i Aksa üzerinde planlarını sürdürdüğünü ve Yahudi milletvekillerin kutsal mabede girmesine izin verme girişimleri olduğuna dikkati çekerek, “Ben buradan Netanyahu’ya sesleniyorum. Yahudi vekillerin girişine izin vermen ateşle oynaman demektir. Ey Netanyahu, ya ahmaksın ya da ahmaklık yapıyorsun. Sana hatırlatıyorum, burası Mescid-i Aksa’dır ki, duvarlarında birçok proje yok olmuştur. Muhakkak ki senin projen de yerle bir olacaktır.” şeklinde konuştu.

Haçlı işgalinin 90 yıl sona erdiğini hatırlatan Şeyh Hatib, İsrail işgalinin de sona ereceğine vurgu yaptı.

Şeyh Salah'ın avukatı Halid Zabarka, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde görülen mahkemede verilen kararla, müvekkilinin perşembe gününe kadar tamamlanması planlanan bazı teknik işlemlerin ardından serbest bırakılmasını beklediklerini söylemişti.

Avukat Zabarka, Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin, daha önce üst mahkeme tarafından bozulan şartlı tahliye kararını bugünkü duruşmada yeniden kabul ettiğini belirtmişti.

Mahkemenin daha önce koyduğu elektronik bileklik ve İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna'da zorunlu ikamet ile basın ve medyaya konuşma yasağı şartlarının teyit edilerek kabul edildiğini vurgulayan Zabarka, Şeyh Salah'ın perşembe günü bazı teknik işlemlerin tamamlanması ile tahliye edileceğini ifade etmişti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi mart ayında, Şeyh Salah'ın basına açıklama yapmasını yasaklayıp koluna elektronik bileklik takarak, Kefr Kanna'da zorunlu ikamete tabi tutulması şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti.

Ancak İsrail Başsavcılığı, mahkemenin şartlı tahliye kararına itiraz etmişti. Hayfa Merkezi Mahkemesi de savcılığın itirazı üzerine Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin Şeyh Salah hakkında verdiği "şartlı tahliye" kararını iptal etmişti.

Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve yolculuk yapma yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı. Ancak Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fahm'daki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

AA

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