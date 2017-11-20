Seri katil Charles Manson öldü

Ünlü seri katil Charles manson ABD'de tutulduğu cezaevinde öldü.

Dünyanın en çok tanınan seri katillerinden Amerikalı Charles Manson 83 yaşında cezaevinde öldü. Bu ayın başında California'daki Bakersfield Hastanesi'ne yatırılan Manson’oın doğal sebeplerden öldüğü açıklandı.

1960’lı yıllarda ‘Manson Ailesi’ diye bilinen bir tür tarikat kuran Mason ve takipçileri ırklar arası savaş çıkarmak için 1969’da bir seri cinayete imza atmıştı. Manson’ın takipçileri bir gecede, aralarında ünlü yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate’in de bulunduğu beş kişiyi öldürmüştü. Ertesi gece de Manson’ın takipçileri iki cinayet işledi.

Manson bu cinayetlerin dışında toplam 35 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyordu.

1971'de yedi cinayetten idama mahkum edilen Manson'ın cezası daha sonra California eyaletinde bu cezanın geçici olarak yasaklanmasının ardından ömür boyu hapse çevrilmişti.

HAYRAN KULÜPLERİ KURULDU

Tarihin en çok tanınan seri katillerinden bir olan Manson’ın hayran kitlesi de bulunuyor. Bugüe dek Manson’ın serbest bırakılması için çeşitli kampanyalar düzenlendi. Ancak Manson’ın tahliye talepleri defalarca reddedildi.