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28 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

"Sert olmadan, sert gözükmenin bir yolu"

28 Ekim 2018, Pazar 12:14
ABD'de Kentucky Senatörü Rand Paul, öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin sadece 15 Suudi yetkilisine yaptırım uygulanmasını "sert olmadan, sert gözükmenin bir yolu" olarak değerlendirdi.

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Rand Paul, Başkan Donald Trump'ın da katıldığı Montana eyaletindeki bir mitingde, Suudi yönetimini eleştirdi.

 

Suudi Arabistan'ı terörizm destekçiliği yapmakla suçlayan Senatör Paul, "Suudi Arabistan için her şeyin düşüncesizce olduğu konusunu iyi değerlendirmemiz lazım. Onlar, Yemen'de on binlerce sivilin öldüğü bir savaşa girdiler." ifadesini kullandı.

Paul, 11 Eylül İkiz Kuleler saldırılarını hatırlatarak saldırılarda kullanılan uçakları kaçıran 19 korsandan 15'inin Suudi vatandaşı olduğunu ve Riyad yönetiminin hala global terörizmi finanse ettiğini savundu.

Öte yandan kongrenin sunduğu yaptırım tekliflerini "sadece ele vurulan bir tokat" olarak nitelendiren Paul, "Yaptırımlar bir şey yapıyormuş gibi görünmenin bir yolu. Veliaht Prens'in (Muhammed bin Selman) yolladığı 15 hayduta yaptırım uygularsan sadece 15 hayduta yaptırım uygulamış olursun. Onlar da 15 tane daha yollarlar." diye konuştu.

Paul, Suudi Arabistan'ın kişisel yaptırım tekliflerinin sadece göstermelik olduğunu bileceğine dikkati çekerek, "Bu sert olmadan, sert gözükmenin bir yolu." dedi.

Konuşma öncesinde ABD medyasına konuşan Paul, Suudi Arabistan ile yapılan silah anlaşmasının iptalinin Suudi yönetimini kendine getireceğine işaret ederek, "İhtiyaçları olan parçaları iki veya üç ay temin edemezlerse Suudi hava kuvvetleri yere mahkum olur." değerlendirmesinde bulundu.  

AA

Etiketler: suudi arabistan, kaşıkçı, abd, senatör, yaptırım
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