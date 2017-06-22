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22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Serveti 100 milyon dolar azaldı

22 Haziran 2017, Perşembe 00:28
ABD Başkanı Donald Trump'ın toplam mal varlığının 100 milyon dolar azalarak 2,9 milyar dolara gerilediği iddia edildi.

Bloomberg'ün tahminlerine göre, Trump'ın emlak milyarderliğinden ABD Başkanlığına terfi etmesi serveti için iyi olmadı.

Yıllık finansal raporlar, banka verileri, mortgage belgeleri ve piyasa değerlendirmeleri göz önüne alınarak hazırlanan Bloomberg Milyarderler Endeksi, Trump'ın toplam mal varlığının 3,0 milyar dolardan 2,9 milyar dolara gerilediğine işaret etti.

Bloomberg, hesaplamalarında Trump'ın ABD Hükümet Etik Bürosuna sunduğu mal beyannamesini de dikkate aldığını bildirdi. Söz konusu beyanname, Trump'ın Ocak 2016-Nisan 2017 döneminde 16 ayda en az 596 milyon dolar gelir elde ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın servetindeki gerilemede aralarında New York'taki Trump Tower'ın bulunduğu bazı gayrimenkullerinin bu sene beklenen gelir performansını göstermemesinin etkili olduğu belirtildi.

AA

Etiketler: trump, abd, servet
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