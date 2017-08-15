Şeyh Salah, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı

İsrail polisi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

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