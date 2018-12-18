"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Şeyma yaşananların herkes tarafından duyulmasını istiyor

18 Aralık 2018, Salı 13:40
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir lisede eğitim gören 15 yaşındaki Suriyeli Şeyma, okulun tuvaletinde ırkçı bir öğrencinin saldırısına uğradı.

İngiltere'de 53 milletvekilinden Müslümanları ilgilendiren önemli adım

ABD'nin Pittsburg kentinde bir lisenin tuvaletinde ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli Şeyma hastanelik oldu.

15 yaşındaki başörtülü Şeyma ve ailesi, Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2,5 yıl önce ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburg kentine yerleşti.

Buradaki Chartiers Valley High School adlı lisede eğitim gören Şeyma, cuma günü okulun tuvaletinde ırkçı saldırıya uğradı. Tuvalette elektronik sigara içen gruptan bir kız öğrenci, Şeyma'dan dışarı çıkmasını istedi. Şeyma'nın tuvaletten ayrılmayı reddetmesinin ardından üzerine yürüyen ırkçı öğrenci, "Dua et senin dilini bilmiyorum, bilseydim en ağır hakareti ederdim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından saldırgan, Şeyma'yı yere iterek yumruklamaya başladı. Bu sırada tuvalette olan öğrenciler saldırının bir kısmını görüntüledi ve sosyal medyada yayımladı.

Şeyma yaşananları herkesin duymasını istiyor

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Türk, yaptığı açıklamada, Şeyma'nın cuma günü ırkçı saldırıya uğradığını, olayın ardından bayıldığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Şeyma'nın pazar akşamı hastaneden çıkarıldığını söyleyen Türk, Suriyeli genç kızın bu saldırının planlı olduğuna inandığını belirttiğini ve bu yaşananlardan herkesin haberdar olmasını istediğini aktardı.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından okuldaki öğrenciler ve diğer kullanıcılar, Şeyma'ya destek mesajı gönderdi.

Şeyma'ya destek verenler, saldırgan öğrencinin okuldan atılması için imza kampanyası başlattı.

Saldırgan öğrenci, 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldı.

Öte yandan olayın, ABD'nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyine (CAIR) intikal ettiği ve konseyin konuyu federal savcılığa taşıyacağı öğrenildi.

Suriyeli mültecilere yönelik benzer bir ırkçı saldırı, geçen ay İngiltere'de yaşanmıştı.

AA

Etiketler: abd, ırkçılık
Okunma Sayısı: 656
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen'deki çok ağır bilanço kısmi ateşkesle telafi edilebilecek mi?

    'Biz 2200 liranın altında bir asgari ücreti kabul etmiyoruz'

    Antalya'daki yağışlarla Türkiye'deki günlük yağış rekoru kırıldı

    Şeyma yaşananların herkes tarafından duyulmasını istiyor

    Çin'e uluslararası alanda tepkiler devam ediyor

    Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel operasyonu hakkında ABD'den açıklama

    Yemen'de tarihi gün

    Tonlarca hamsi yola saçıldı

    Türkiye'nin en büyük 3 özel şirketi belli oldu

    Üretim azaldı işsizlik arttı

    Aynı kovandayız

    Oyun bağımlılığı kamburlaştırıyor

    Suya düşen cihazlardan veriler nasıl kurtarılır?

    Yeni Asya bayrağı Avustralya’da da dalgalanıyor

    Meşveret imanın bir özelliğidir

    Yemen'de ateşkes yürürlüğe girdi

    Artık sabrımız kalmadı

    Muhalefet vicdanlara seslenmeli

    Çin, Uygur Türkleri'ne köle muamelesi yapıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Artık sabrımız kalmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cerablus ve Afrin’den Fırat’ın doğusuna
    Faruk ÇAKIR

    “Said Nursî’nin eserlerini büyük bir beğeni ile okudum”
    Ahmet BATTAL

    Adaleti çok seven devlete ikaz
    Süleyman KÖSMENE

    Demokrasinin şer’î delilleri nelerdir?
    Genel

    Aynı kovandayız
    Risale-i Nur'dan

    İnsan “inkâr” ile nasıl yaşayabilir?
    Atilla YILMAZ

    İhtimaller üzerinden Said Nursî ve Meryem Weld
    Genel

    Yeni Asya bayrağı Avustralya’da da dalgalanıyor
    Genel

    Tonlarca hamsi yola saçıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.