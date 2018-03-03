Sibirya soğukları Avrupa'yı etkisi altına aldı

Avrupa kıtasında etkisini gösteren Sibirya soğukları 60 kişinin ölümüne neden oldu. Yoğun kar yağışı ve buzlanma Avrupa'nın birçok ülkesinde kara, deniz, demir ve havayolu ulaşımında aksamalara neden olurken, üniversiteler de dahil olmak üzere okullar tatil edildi.

İngiltere, İskoçya, Galler, Hırvatistan ve İsveç'te, Emma fırtınası etkisini gösterirken, sıcaklıklar eksi 40 dereceye kadar düştü.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma Avrupa'nın birçok ülkesinde kara, deniz, demir ve havayolu ulaşımında aksamalara neden olurken, üniversiteler de dahil olmak üzere okullar tatil edildi.

60'A YAKIN KİŞİ ÖLDÜ

İngiltere, İskoçya, Galler, Hırvatistan ve İsveç'te, hava koşullarının hayati tehlike oluşturduğu ve acilen harekete geçilmesi anlamına gelen kırmızı, Fransa, İspanya, Belçika'da turuncu ve Hollanda'da da sarı alarm verildi.

Dondurucu soğuk ve buzlanmanın sebep olduğu kazalar nedeniyle şimdiye kadar Belçika, İngiltere, İskoçya, Sırbistan, Slovenya, İsveç, Çekya, İspanya, Fransa ve Almanya'da 60'a yakın kişi öldü.