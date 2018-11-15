Fransa’nın BM DaimÎ Temsilcisi François Delattre, “Filistinlilere yönelik orantısız şiddet durmalı. İsrail’in güvenliği de söz konusu olsa orantısız güç kullanımı savunulamaz” dedi.

BM Güvenlik Konseyi, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının ardından Gazze’de şiddet ve gerginliğin artması üzerine Kuveyt ve Bolivya’nın talebi üzerine kapalı oturumda acil toplandı. Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze’deki durumun endişe verici olduğunu ve 2014 yılından bu yana böyle bir şiddet olayının görülmediğini vurguladı. Fransa’nın, Hamas’ın İsrail’deki sivilleri hedef alan roket saldırılarını kınadığını belirten Delattre, “Filistinlilere yönelik orantısız şiddet durmalı. İsrail’in güvenliği de söz konusu olsa orantısız güç kullanımı savunulamaz” ifadelerini kullandı. Taraflara gerginliğin artmasından kaçınmaları çağrısında bulunan Delattre, “Siviller, ölümcül yeni bir şiddet döngüsünün ilk kurbanı olur ve bu olumsuz döngüye acilen son vermek gerek” diye konuştu. AA

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