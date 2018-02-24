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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Şiddete maruz kalan bir kadına yardım ederken öldürüldü...

24 Şubat 2018, Cumartesi 10:39
ABD'nin Maryland eyaleti Prince George ilçesinde komşusunun, eşine karşı uyguladığı şiddeti önlemek üzere müdahalede bulunurken öldürülen 51 yaşındaki polis memuru Mücahid Remziddin'in naaşı, Amerika Diyanet Merkezi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Prince George Polis Departmanının Özel Operasyonlar Biriminde görevli Remziddin'in cenaze törenine Maryland Valisi Lary Hogan'ın yanı sıra yüzlerce mesai arkadaşı ve yetkili katıldı.

Törende konuşan Amerika Diyanet Merkezi İmam Hatibi Ali Tos, öldürülen polis memurunun, 1997 yılında Müslüman olup Mücahid adını aldığını söyledi.

Mücahid isminin, "Allah yolunda adalet için mücadele etmek" olduğunu hatırlatan Tos, Remziddin'in her sabah kendi toplumunu yanlışa düşenlere karşı korumak üzere uyandığını ancak bir kadını şiddetten kurtarmak isterken hayatını feda ettiğini anlattı.

Malcolm X hayranıydı, aynı gün öldürüldü

Törende Remziddin'in oğlu Eric Taylor da katılımcılara seslendi. Taylor, kendisi 15 yaşında iken babasının, vefat ettiğinde onun cenazesini yıkamasını vasiyet ettiğini söyledi.

Babasının kendisinin kahramanı olduğunu vurgulayan Taylor, şöyle devam etti:

"Babam bir Malcolm X hayranıydı. Evimizde bir Malcolm X posteri ve sözleri asılıdır. 21 Şubat 1965'te Malcolm X bir silahlı saldırı sonucunda öldürüldü, şimdi ise 21 Şubat 2018'de babam yine bir silahlı saldırı sonucu öldü. O kan, babamın vücudunda aynı gün o ikonik kahramanla aynı şekilde aktı."

Müslüman polis memurunun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Şiddete maruz kalan bir kadına yardım ederken öldürüldü

İzinli olduğu 21 Şubat'ta evinde istirahat eden 4 çocuk babası polis memuru Mücahid Remziddin, eşine yaklaşmama cezası bulunan 37 yaşındaki komşusu Glenn Tyndell'in evinin bahçesinden gelen çığlık seslerini duydu.

Evinden çıkan Remziddin, bahçede eşine şiddet uygulayan Tyndell'e müdahale etmek istedi. Remziddin, aralarındaki tartışmadan kısa bir süre Tyndell'in iki el ateş açması sonucu yaralandı. Daha sonra yaşanan arbedede Glenn Tyndell, Remziddin'e üç el daha ateş ederek öldürdü.

Remziddin'in silahını da alarak olay yerinden kaçan Tyndell, kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

AA

Etiketler: abd, polis, müslümanlar
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