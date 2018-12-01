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1 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Şiddeti engellemekte başarısız olduk

01 Aralık 2018, Cumartesi 02:13
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın danışmanı Jan Egeland, Suriye konusunda, “Şiddet olaylarının çoğunu engellemekte kesinlikle başarısız olduk” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın danışmanı Jan Egeland, Suriye’de şiddet olaylarının çoğunu engellemekte “kesinlikle” başarısız olduklarını belirterek, “İki misyonumuz var; birisi insanî yardım, diğeri de sivilleri korumak. Koruma anlamında başarısız olduk. Çünkü bizler şiddeti aciz tanıklar olarak seyretmek zorunda kaldık.” dedi. Uluslararası Suriye Destek Grubu’nun İnsanî Erişim Çalışma Grubu toplantısı İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirildi. Daha önce görevinden Kasım ayı sonunda ayrılacağını açıklayan Egeland, düzenlediği basın toplantısında toplantıya son kez başkanlık ettiğini söyledi. Egeland, İnsanî Erişim Çalışma Grubu toplantısında Türk ve Rus yetkililerin 17 Eylül’de imzalanan Soçi mutabakatına taahhütlerini bir kez daha yenilediklerini belirtti.

‘Aciz tanıklar olarak seyrettik’

Egeland, Suriye iç savaşında 100 binlerce insanın öldüğünü, daha fazlasının yaralandığını, 12 milyon sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti. Suriye’de 10 binlerce uluslar arası insanî yardım çalışanının yıllardır sahada aktif olarak sivillere yardım yaptığını ifade eden Egeland, “Çok insan öldü. Pek çok meslektaşımız görevleri başında öldürüldü. Onları korumakta başarısız olduk. İnsanî (yardım çalışanları) olarak iki misyonumuz var; birisi insanî yardım, diğeri de sivilleri korumak. Koruma anlamında başarısız olduk. Çünkü, bizler şiddeti aciz tanıklar olarak seyretmek zorunda kaldık.” dedi. Egeland, Suriye’de farklı bölgelerde kuşaklar boyu görülmemiş şekilde hastanelere, sağlık kuruluşlarına ve çalışanlarına saldırılar yapıldığını, çok sayıda okulun saldırıya uğradığını, çocukların eğitimden mahrum bırakıldığını hatırlattı.

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BM’nin kararları kâğıt üzerinde kalıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Filistin meselesiyle ilgili alınan birçok kararın “sadece kâğıt üzerinde kaldığını” belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı “29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü” münasebetiyle yazılı açıklama yayımladı. Açıklamaya göre Avn, Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönüş hakkını tanıyan 194 sayılı BM kararı ile diğer birçok kararın yürürlüğe girmemesine tepki gösterdi. Filistin halkının “kimliği ve meşru haklarının ellerinden alınma girişimlerine maruz kaldığını” vurgulayan Avn, söz konusu durum karşısında BM kararlarının “sadece kâğıt üzerinde kaldığını ve yürürlüğe girmediğini” belirtti.

 

 

AA

Etiketler: bm, filistin, suriye
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