Şiddeti teşvik eden tek bir cami bile yok

Newham Üniversite Hastanesi NHS Trust’ın Dinlerarası İletişim Müdürü İmam Yunus Dudhwala, Birleşik Krallık’ta “Nefret, şiddet ve aşırıcılığı öğütleyen TEK bir cami bile yok” dedi.

Londralı İmam Birleşik Krallık’ta aşırıcılığı ve şiddeti teşvik eden bir tane bile caminin olmadığını söyledi. Newham Üniversite Hastanesi NHS Trust’ın Dinlerarası İletişim Müdürü Imam Yunus Dudhwala, Yahoo habere “Malûmatım olduğu kadarıyla, nefret, şiddet ve aşırıcılığı öğütleyen bir tane bile cami yok” açıklamasında bulundu.

Manchester’daki vahşi saldırıyı kınayan Birleşik Krallık Müslüman Konseyi’nin yayınladığı bildiriyi 132 imam, âlim ve İslâmî organizasyonların liderlerinin imzalamasından sonra imzacılardan İmam Yunus, yaptığı açıklamada bildirinin bir halk açıklaması olduğunu vurgulayarak Birleşik Krallık hükümetinin terörle mücadele için Müslüman topluluklarla daha yakından çalışması gerektiğini söyledi.

Hükümet Müslümanlarla iletişime geçmeli

İmam Yunus, “Hükümet Müslüman liderlerle görüşmedikçe yanlış strateji uygulamış olacaklar. Görüşmeler Müslüman toplulukları da ihtiva etmeli. Bu aşamada kesinlikle Müslüman organizasyonlarla iletişime geçmiyorlar” dedi ve “Hükümetin politikalarının etkili olmadığını gösteren açıklar var” diye ekledi.

Bildiri, Birleşik Krallık’taki zalim saldırıyı kınarken bu saldırının faillerinin İslâm dini için bir aşağılama olduğu da bildiride yer aldı. Ayrıca benzeri daha önce görülmemiş bir birliktelikle Birleşik Krallık’taki 130’dan fazla imam teröristlerin cenaze namazını kılmayacaklarını söyledi.

PR çalışması değil halkın gayreti

IŞİD’in saldırıyı üstlenmesine de değinen İmam Yunus, “3 ayda 3 tane saldırı oldu. Şimdi bütün saldırıları kapsayan bir kınama yapılmalı. Biz artık olanlardan tiksiniyoruz. Bu açıklama halkın bizzat kendi gayreti, PR çalışanları veya basın sekreterleri tarafından hazırlanan yazılar değil” dedi ve “İnsanların, saldırganların yaptıklarının kabul edilemez olduğunu düşündüğümüzü bilmelerini istiyoruz ve onları kendimizden ayırıyoruz” diye konuştu.

Saldırganlar ile Müslümanlar arasında bağ kurulmasına da değinen İmam Yunus, “Birleşik Krallıkta 3 milyon Müslüman var. Ben 3 saldırının bu 3 milyon Müslümanı lekelemesini veya temsil etmesini istemiyorum. Bu katiller Ramazan’da oruç tutan ve dinleri üzerine titreyen Müslümanları temsil etmez” dedi.

HABER: MUSTAFA SAİT ÖNAL