Sidra ve Ra's el-Unuf limanlarında petrol üretimi askıya alındı

Libya Ulusal Petrol Kurumu, mücbir sebep hali ilan edildiğini ve Petrol Hilali Bölgesi'ndeki Sidra ve Ra's el-Unuf limanlarındaki petrol üretiminin askıya alındığını duyurdu.

Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Petrol Hilali Bölgesi muhafız birlikleri eski komutanı İbrahim el-Cedran liderliğindeki silahlı grubun, Sidra ve Ra's el-Unuf limanlarına yönelik saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, söz konusu saldırı nedeniyle iki limanın da kapatıldığı, çalışanların ihtiyati tedbir kapsamında tahliye edildiği ifade edildi.

Kurumun, mücbir sebep hali ilan edildiği ve Sidra ve Ra's el-Unuf limanlarındaki petrol üretiminin durdurulduğunu duyurduğu açıklamada, daha önce de Cedran'ın saldırıları nedeniyle limanların kapatılmasının, ülkeye onlarca milyar dolara mal olduğu vurgulandı.

"Kurum çalışanlarının güvenliği önceliğimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sanaalah ise önceliklerinin, çalışanların güvenliği ve selameti olduğunu bildirdi. Sanaalah, diğer her şeyin önem bakımından ikinci sırada yer aldığını vurgulayarak, durumun yakından takip edildiği ve üretimin en yakın zamanda yeniden başlaması için hükümet ve yerel ortaklarla birlikte çalışmalara devam edildiğini aktardı.

Sanaallah, Petrol Kurumunu ele geçirmeye, ülkedeki petrol tesislerini sömürmeye, üretim faaliyetlerine yönelik abluka uygulamaya çalışan tüm silahlı örgütler ve şahıslar hakkında kovuşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Libya'nın kuzeydoğusundaki Petrol Hilali Bölgesi muhafız birlikleri eski komutanı Cedran, dün Sidra ve Ra's el-Unuf petrol limanlarına saldırı düzenlemişti.

Cedran, sosyal medyada yayınlanan videoda, kendisine tabi güçlerin, "bölge halkına yönelik zulmün ortadan kaldırılması için" Petrol Hilali Bölgesi'ne saldırı düzenlemeye hazır olduğunu duyurmuştu.