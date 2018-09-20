Silah bırakmayı reddettiler

El Nusra Cephesi’nin (yeni adıyla Fetih el Şam) İdlib’de varılan Rus-Türk anlaşması çerçevesinde silâhlarını Türkiye’ye bırakmayı reddettiği belirtildi.

Al Masdar’ın El Nusra ve Uygurlu savaşçılardan oluşan Türkistan İslam Partisi (TİP) komutanlarının ortak açıklamasına dayandırdığı haberine göre El Nusra militanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Eylül’deki Soçi zirvesinde yaptığı İdlib anlaşması kapsamında tanklarını, silâhlarını ve roketatar sistemlerini Türkiye’ye vermeyi reddetti. Sputnik’in aktardığı haberde, El Nusra ve müttefiklerinin Suriye’nin kuzeybatısında silâhlı gruplar ile hükümet güçleri arasında kalan bölgede silâhsızlandırılmış bölge kurulmasına ilişkin Rus-Türk inisiyatifini reddettikleri ifade edildi. Diğer taraftan militanların Lazkiye’nin kuzeyindeki Cebel el Akrad ve İdlib’in Cisr eş Şuğur yerleşimlerini terk etmeyeceğinin altı çizildi.

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