Şili'nin Palestino takımı Gazze’ye giriyor

Şili’nin önde gelen futbol takımlarından Palestino, İsrail kuşatması altındaki Gazze’ye girmeye hazırlanıyor.

Filistin Futbol Federasyonu ve Filistin Olimpiyat Başkanı Cibril er-Rucub, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen basın toplantısında, “Palestino takımı, Gazze kuşatmasını kıracak ilk futbol takımı olacaktır.” dedi. Takımın ne zaman Gazze’ye gireceğine dair herhangi bir bilgi vermeyen Rucub, “Bu takım, Filistin’in yurt dışındaki elçisi mesabesindedir. Filistin adına oynuyor ve Filistin bayrağını dalgalandırıyor.” ifadesini kullandı. Rucub, Palestino takımının ülkesine dönmeden önce, hafta boyunca birçok Filistin kentini ziyaret edeceğini belirtti. Bugün Ramallah'a gelen Palestinolu takımı oyuncuları, yarın Nablus kentinde bulunan Uluslararası Nablus Stadı’nda Filistin Milli Takımı ile karşılaşacak. Şilili Palestino Futbol Kulübü, Şili’nin başkenti Santiago’ya göç etmiş olan Filistinli mülteciler tarafından 1920’de kurulmuş ve ülke tarihinde birçok kez şampiyonluğa yükselmişti. AA

Okunma Sayısı: 350

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.