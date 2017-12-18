Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Trump yönetimi dışında bütün ülkeler bu oylamada birlik içinde hareket etti. Şimdi BM Genel Kurulu süreci başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi Mısır tarafından gündeme getirilen, "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ettiği" kararın, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olması sebebiyle "hukuken geçersiz" sayılmasını öngören tasarıya ilişkin yapılan oylamayı değerlendirdi. İbrahim Kalın, "BM Güvenlik Konseyi'ndeki ABD'nin Kudüs kararını geçersiz sayacak olan karar, ABD'nin vetosuyla 14'e 1 reddedildi. Trump yönetimi dışında bütün ülkeler bu oylamada birlik içinde hareket etti. Şimdi BM Genel Kurulu süreci başlayacak." ifadesini kullandı. AA

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