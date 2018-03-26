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26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Sınır dışı' etme kararlarına Rusya'dan ilk tepki geldi

26 Mart 2018, Pazartesi 17:31
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve AB üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ettiğini açıkladı.

Önemli gelişme

AB Konseyi Başkanı Tusk, 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı. ABD yönetimi de Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme kararı aldı.

AB-Türkiye Zirvesi için Bulgaristan'ın Varna kentinde bulunan Tusk, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili alınan önlemler hakkında basına açıklamalarda bulundu.

AB Liderler Zirvesi'nde Rusya'nın güçlü şekilde kınanmasının ardından 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını belirten Tusk, gelecek günlerde diğer AB ülkelerinden de sınır dışı kararları gelebileceğini ve ilave önlemin alınabileceğini kaydetti.

Tusk, Rusya Federasyonu hükümetinin faaliyetlerine eleştirel yaklaşmaya devam ettiklerini aktararak, Rusya’nın orta güney kesimindeki Kemerovo şehrinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı diledi. 

AB-Türkiye Zirvesi 

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borrisov'un Türkiye-AB Zirvesi'nin gerçekleşmesi için önemli çaba sarfettiğini dile getiren Tusk, "AB'deki tüm devlet ve hükümet başkanları Başbakan Borissov'un girişimiyle düzenlenen zirveden dolayı memnuniyet duyuyor. Ancak bu şekilde bizim için birçok açıdan önemli olan komşu ülke Türkiye'yle ilişkilerimizi geliştirebiliriz." ifadelerini kullandı. 

AB Liderler Zirvesi 

Brüksel'de 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleşen AB Liderler Zirvesi'nde Salisbury saldırısı ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştu. 

Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunamadığı konusunda 28 üye ülkenin mutabık kaldığı bildirilmiş, Rusya'ya karşı atılabilecek adımların değerlendirileceği ifade edilmişti.

Almanya 4 Rus diplomatı sınır dışı etti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salisbury'deki zehirleme olayının aydınlatılmasına ilişkin Rusya'nın hala katkı sağlamaması yüzünden Almanya'nın bugün 4 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu. 

Böylelikle İngiltere ile dayanışma içinde oldukları sinyali gönderdiklerini belirten Maas, bu kararın kolay verilmediğini kaydetti.

Ukrayna'dan 13 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayına ilişkin 13 Rus diplomatın ülkesinden sınır dışı edilmesi kararı aldığını açıkladı. 

Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehirlenme olayına tepki olarak Ukrayna'nın İngiliz ortakları ve transatlantik müttefikleriyle dayanışma göstererek zaten sayıları azalan Rus diplomatlarından 13'ünü Ukrayna topraklarından sınır dışı etme kararının alındığını bildirdi. 

Poroşenko, "Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerimiz de facto donmuştur." ifadelerini kullandı.

ABD'den 60 Rus diplomatına sınır dışı kararı

ABD yönetiminin, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından sorumlu tutulan Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı kararı verilen diplomatların ABD'yi terk etmeleri için 7 günlük süre tanındığı ifade edildi.

Kararın gerekçesi olarak eski bir Rus ajanı olan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi olayından Moskova'nın sorumlu tutulması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin birçok müttefikiyle eşzamanlı olarak bu kararı aldığı belirtildi.

7 gün süre 

Buna göre Rusya'nın Washington DC'deki büyükelçiliğinde görevli 48 diplomat ile Rusya'nın BM Daimi Temsilciliğinde görevli 12 diplomatın 7 gün içinde sınır dışı edilecekleri vurgulandı. Ayrıca ABD, Washington eyaletinin başkenti Seattle'daki Rus konsolosluğunu da "ulusal güvenliğine tehdit teşkil ettiği" gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

 

AA

Etiketler: rusya, abd, avrupa birliği
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