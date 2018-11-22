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22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Sınırda konuşlandırılan askerlerin elinde silah yok'

22 Kasım 2018, Perşembe 17:02
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Orta Amerika’dan ABD’ye geçmek isteyen göçmen kervanını engellemek için sınıra konuşlandırılan askerlerin silahsız olduğunu belirtti.

Göçmen konvoyunda çok sayıda kişiye gözaltı

BBC'nin haberine göre, ABD Savunma Bakanı James Mattis, basına yaptığı açıklamada, "Sınırdaki askerlerin ellerinde silah yok. Onlara, olası bir tehlikeye karşı sınırdaki çalışanlarımızı korumalarını söyledim." dedi.

Mattis, sınır çalışanlarına saldırı ihtimaline karşı orada pozisyon alınmasının gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu tahmin ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'a bu ay başında sınır bölgesine asker konuşlandırma talebinde bulunmuştu.

Göçmen kervanına karşı bölgeye sevk edilen askerlerin 15 Aralık'ta çekileceği duyurulmuştu.

AA

Etiketler: mattis
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