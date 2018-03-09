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9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Sırplar 'Ermeni soykırımı' tasarısını reddetti

09 Mart 2018, Cuma 14:37
1915 olaylarıyla ilgilli Ermeni iddialarının 'soykırım' olarak tanınmasını öngören tasarının meclis gündemine alınması oy çokluğuyla reddedildi.

Sırbistan Meclisi, 1915 olayları ile ilgilli Ermeni iddialarının 'soykırım' olarak tanınmasını öngören tasarının meclis gündemine alınmasını reddetti.

Muhalefetteki Yeni Parti Genel Başkanı Zoran Zivkovic'in önerisi olan tasarının meclis gündemine alınmasına ilişkin 6 Mart'ta yapılan oylamada 139 milletvekili 'hayır' oyu kullanırken, sadece 7 milletvekili buna destek verdi.

1915 olayları ile ilgili Ermeni iddialarının 'soykırım' olarak tanınmasını öngören tasarı ilk olarak 2010 yılında Sırp Radikal Partisi (SRS) tarafından teklif edilmişti.

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