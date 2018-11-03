Sisi’nin o teklifine red

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a Sina Yarım Adası’nda bir Filistin devleti kurulmasını teklif ettiği, Abbas’ın ise bu teklifi reddettiği iddia edildi.

Sisi, Abbas’tan Sina’da kurulacak Filistin devletine karşılığında Filistinlilerin 1967 sınırları talebinden vazgeçmesini istediği ileri sürüldü. Sina’da kurulacak Filistin devletinin Gazze Şeridi’nden 5 kat daha büyük olacağı, komşu ülkelerde yaşayan Filistinli mültecilerin yeni kurulacak yere yerleşebilecekleri öne sürüldü. ABD yönetiminin yeşil ışık yaktığı ileri sürülen plandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun haberdar olduğu ifade edildi. Filistin yönetiminin İsrail’in 1967 sınırlarına dönmesi isteğinden vazgeçmesi karşılığında Sina Yarım Adası’nda devlet kurmasına izin verileceği ileri sürülen planı Devlet Başkanı Abbas’ın reddettiği kaydedildi. AA

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