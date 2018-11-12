Sivil kayıplar vicdana sığmıyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Yemen’de süren iç savaşın taraflarına sivillerin acılarını sona erdirmek için acil adımlar atma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Hudeyde’de son günlerde tırmanışa geçen çatışmaların “vicdana sığmayan sivil kayıplara” sebep olduğunu vurguladı. Savaşların bile yasalarla düzenlendiğine dikkati çeken Bachelet, Yemen’de çatışan tüm tarafları uluslar arası insan hakları hukukuna saygı duymaya dâvet ederek, “Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husi güçleri ve destekçileriyle bunlara silâh sağlayan çatışmaların diğer tarafı ülkeler, Yemen halkını rahatlatmak için açlığa ve sivillerin öldürülmesine son verme gücüne veya nüfuzuna sahipler.” ifadelerini kullandı. Bachelet, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin edindiği bilgilere göre, Hudeyde, Sada ve Sana vilayetlerine 31 Ekim’den 6 Kasım’a kadar en az 110 hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

“En az 23 sivil öldü”

Bachelet, 24 Ekim’den bu yana Hudeyde’de en az 23 sivilin öldüğünün teyit edildiğini, ama sayının çok daha fazla olabileceğini kaydetti. Hudeyde’de Hazirandan bu yana yaklaşık 445 bin sivilin yerinden edildiği bilgisini paylaşan Bachelet, ülkenin dört bir yanında gıda güvensizliği yaşayan 14 milyon sivilin durumunu daha da kötüleştiren çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

Silâh satışları vurgusu

Cenevre Sözleşmesi’ne göre, silahlı çatışmalara dahil olmayanlar da dahil tüm devletlerin, savaşan tarafların uluslararası sözleşmelere saygı göstermesini sağlamak için yükümlülükleri olduğunu hatırlatan Bachelet, “Silâh transferlerinin şartlandırılması, sınırlandırılması veya reddedilmesi bir önlemdir.” değerlendirmesinde bulundu. BM’ye göre, Yemen iç savaşında 26 Mart 2015’ten 8 Kasım 2018’e kadar 6 bin 872 sivil vefat etti, 10 bin 768 sivil de yaralandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırıları ise toplam 10 bin 852 sivilin ölümüne veya yaralanmasına yol açtı. (AA)

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Brüksel’de Suudi Arabistan karşıtı protesto

Suudi Arabistan’ın Yemen’de süren savaş çerçevesindeki faaliyetleri Belçika’nın başşehri Brüksel’de protesto edildi. Belçika’daki Yemen dernekleri, Suudi Arabistan’ın Belçika Büyükelçiliği önünde toplandı. Suudi Arabistan’ın Yemen savaşındaki faaliyetlerinin protesto edildiği gösteriye yaklaşık yüz kişi katıldı. Gösteride “Yemen halkıyla dayanışma”, “Katil Suudi Arabistan” ve “Terörist Suudi Arabistan” gibi sloganlar atıldı. “Yemen’deki katliâmı durdurun” ve “İsrail Filistinlileri, Suudi Arabistan Yemenlileri öldürüyor” gibi çeşitli afişler ve pankartlar açılan protesto 2 saat sürüdü. (AA)