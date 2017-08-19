BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmalarda sivillerin ve yardım görevlilerinin hedef alınmasının uluslar arası hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Siviller Hedef Değildir” kampanyasına destek istedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmalarda sivillerin ve yardım görevlilerinin hedef alınmasının uluslar arası hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Siviller Hedef Değildir” kampanyasına destek istedi. Guterres, Dünya İnsanî Yardım Günü dolayısıyla BM’de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının uluslar arası hukuk çerçevesinde zorunluluk olduğunu vurgulayarak bu kuralın her geçen gün daha fazla ihlâl edildiğini söyledi. “İnsanî yardım görevlileri giderek daha fazla hedef alınıyor. BM bayrağı ve sembolüne saygı gösterilmiyor.” diye konuşan Guterres, BM yardım görevlilerinin, sivil toplum örgütü çalışanlarının hedef alınmasının korkunç olduğunu ifade etti. Dünyanın dört bir yanındaki çatışmalarda yer alan taraflara mesaj veren Guterres, “Çatışmalarda sivillerin korunması uluslar arası insancıl hukukun temel prensibidir. Bütün dünyada savaş bölgelerinde taraflar bu yükümlülüklerini ihlâl ediyor ve insan hayatına hiç değer vermiyorlar.” dedi. İnsanî yardım çalışanlarının kasıtlı olarak hedef alındığını da dile getiren Guterres, “Yardım çalışanları öldürülüyor ya da tutuklanıyor. Yardımlar ve tıbbî malzemeler yağmalanıyor ya da girişleri engelleniyor. Hastaneler ve sağlık kuruluşları tahrip ediliyor.” diye konuştu. “Çocukların bombalanmış okulların enkazından çıkarılışını görüyoruz.” diyen Guterres, Suriye, Afganistan, Güney Sudan ve benzeri ülkelerde bir neslin bütün hayatı boyunca sadece çatışma gördüğüne işaret etti.