Sivilleri taşıyan konvoya ateş açıldı

İran komutasındaki Şii milisler, Suriye'nin doğu Halep bölgesindeki kuşatmadan tahliye edilmek üzere bekleyen sivillerin bulunduğu araç konvoyuna ateş açtı. Saldırıda 1 sivil öldü, 4'ü yaralandı.

Halep'in doğusundaki sivillerin ilk grubunu tahliye etmesi öngörülen konvoy, İran komutasındaki milislerin saldırması üzerine geri döndü. Halep'teki AA muhabirinin bildirdiğine göre, kuşatma bölgesinden tahliye edilmek üzere otobüslere bindirilen sivillerin bulunduğu araç konvoyu, Ramuse semtine hareket edip rejim güçlerinin kontrol noktasına yaklaşarak beklemeye başladı. Bu sırada İran komutasındaki Şii milislerin cephe hatlarından keskin nişancılar, sivillerin üzerine ateş açtı. Saldırıda, 1 sivil öldü, 4'ü yaralandı. Halep Sivil Savunma Müdürü Necip Ensari, 3 sivilin yaralandığını bildirmişti. AA

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