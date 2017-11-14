Siyasete giren FARC, AB’nin ‘terör örgütleri listesi’nden çıkarıldı

Avrupa Birliği (AB), silahlarını bırakıp partileşme çalışması başlatan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’ni (FARC) ‘terör örgütleri listesi’nden çıkardı.

AA’ya konuşan AB Konseyi Basın Sözcüsü Virginie Battu, FARC’ın listeden çıkarıldığını söyledi. AB, 2002’den beri listede bulunan FARC’ı geçen yılın eylül ayında geçici olarak listeden çıkarmıştı. Kolombiya’nın ‘çetin’ barış süreci Kolombiya hükümeti ile FARC arasındaki ilk anlaşma Küba’nın başkenti Havana’da imzalanmış ancak 2 Ekim 2016’da yapılan referandumda reddedilmişti. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono’nun imzaladığı anlaşmadan iki ay sonra varılan yeni anlaşma bir öncekinde olduğu gibi referanduma sunulmamış, onay için kongreye götürülmüştü. FARC gerillaları, kamplarından yürüyerek ve botlarla Kolombiya’yı geçerek Birleşmiş Milletler (BM) tarafından izlenen 26 terhis bölgesine ulaşmıştı. Yaklaşık yarım yüzyıldır Kolombiya devletiyle savaşan FARC, son silahlarını 15 Ağustos’ta teslim etmişti. Bu da savaşın sonu anlamına geliyordu.

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