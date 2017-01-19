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19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Siyasi kriz büyüyor: Seçimleri kaybetti, görevi devretmemek için OHAL ilan etti!

19 Ocak 2017, Perşembe 00:27
Batı Afrika ülkesi Gambiya’da, geçen ay ki seçimleri kaybetmesinin ardından koltuğu devretmeyi reddeden Devlet Başkanı Yahya Jammeh, olağanüstü hal ilan etti.

Seçimi kazanan lider Barrow’u barındırmakta olan Senegal, Gambiya sınırına asker yığınağı yapmaya başladı.

Jammeh’nin iktidardan inmeyi reddetmesi üzerine uluslararası toplumdan baskılar ve komşu ülkelerden askeri müdahale tehditleri geliyor. 

Gambiya devlet televizyonunun açıkladığı 90 günlük OHAL bugün başladı. Açıklamada Devlet Başkanı Jammeh, Gambiya seçimlerine yabancı güçlerin müdahale ettiğini söyledi. Gambiya Meclisi OHAL kararını onaylarken, Jammeh’nin perşembe gününden itibaren ülkenin meşru lideri olarak tanınmayacağını bildiren Afrika Barış ve Güvenlik Konseyi Birliği, “ülkeye kanunsuz ve art niyetli müdahalesi” nedeniyle suçlandı.

Mahkeme Başkanı Davadan Çekildi

Başkan Yahya Jammeh’in koltuğu bırakmayı reddetmesine rağmen, seçimleri kazanmış olan Adama Barrow perşembe günü iktidarı alacağı sözünü verdi.

Jammeh, ülkenin Yargıtay kararını beklemesi gerektiğini savunurken, seçimi kazanan kesim, ilgili kararın alınmasının aylar sürebileceğini gerekçesiyle itiraz ediyor. Pazartesi günü ülkenin başyargıcı davadan çekilerek, Jammeh’nin devretmeme emrinin uygulanamayacağını söylemişti.

Bu sırada Jammeh’nin kabinesi de çekilmeye başladı. AP’nin aktardığına göre, intikam alınması korkusuyla isminin açıklanmasını istemeyen bir hükümet görevlisi; Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ve Çevre Bakanının istifa ettiğini açıkladı. Binlerce Gambiyalının da ülkede şiddet olayları ve çatışmaların patlak verme ihtimali korkusuyla Senegal’e iltica ettiği öğrenildi.

Oğlunun Cenazesine Bile Katılamadı

Aralık ayındaki seçimlerde Adama Barrow yüzde 43,3 oy alırken, mevcut başkan Yahya Jammeh 39,6’da kalmıştı. Yeni seçilen başkan şu anda iki eşiyle birlikte Senegal’de yaşıyor. Jammeh tarafından suikasta uğrama korkusuyla ülkesine dönemeyen Barrow, perşembe günü görevi teslim almak için ülkeye geleceğini belirtti. 

Barrow, Gambiya’nın başkenti Banjul’da pazar günü teyzesinin evi yakınlarda bir köpeğin saldırması sonucu ölen sekiz yaşındaki oğlunun, pazartesi günü düzenlenen cenazesine de güvenlik endişesiyle katılamadı.

Senegal Ordusu Asker Sevkiyatına Başladı

Senegal ordusu, Gambiya başkanı Yahya Jammeh’ye koltuğu bırakma baskısı kurabilmek için akşam saatlerinde Gambiya sınırına asker sevk etmeye başladı. Bugün görev süresi dolan ve yarın koltuğu yeni başkana devretmesi gereken Jammeh’ye karşı, Batı Afrika ülkeleri Birleşmiş Milletlerin desteğini almaya çalışıyor.

DHA

Etiketler: gambiya, yahya jammeh, ohal
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