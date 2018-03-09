''Siyasi mesaj'' verdiği gerekçesiyle ceza aldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, siyasi mesaj verdiği gerekçesiyle para cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Katalonya referandumunun ardından cezaevine giren politikacılara destek vermek amacıyla sarı kurdele takan 47 yaşındaki Katalan teknik adama, kuralları ihlal ettiği için 20 bin sterlin ceza verildiği bildirildi.

Aralık ayında konuyla ilgili iki kez resmi olarak uyarılan Guardiola, Federasyon Kupası'nda Wigan Athletic ile oynadıkları maçta yine sarı kurdele takması üzerine federasyon tarafından cezalandırıldı.

Guardiola'ya 5 Mart Pazartesi günü saat 18.00'e kadar itiraz hakkı verilmiş ancak deneyimli teknik adam federasyonun vereceği kararı kabul ettiğini bildirmişti.