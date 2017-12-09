Siyonizm karşıtı Yahudilerden ABD'nin ''Kudüs'' kararına tepki

Nutrei Karta olarak bilinen Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü Başkanı Feldman, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanımasına tepki göstererek, "İsrail'i desteklemek Yahudi insanları desteklemek değildir." dedi.

Nutrei Karta Örgütü üyeleri New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararını protesto etti.

Protesto sırasında göstericiler, "Yahudilik, Siyonizmi ve İsrail devletini reddediyor" ve "Sayın Başkan (Trump), İsrail devleti kutsal toprakları çaldı. Kudüs'ü Yalnız Bırakın", "İsrail'in bir Yahudi devleti olmadığını dünya kabul etmeli", İsrail dünya Yahudilerini temsil etmiyor", "İsrail'in kutsal topraklar üzerinde hiçbir hükmü yoktur" ve "Filistin toprakları, Filistin egemenliğine iade edilmeli" pankartları taşıdı.

Nutrei Karta Başkanı Haham Dovid Feldman, yaptığı açıklamada, örgütün onlarca yıldır Filistin'deki işgalin yanlış olduğunu belirttiğini söyleyerek, bu yasa dışı işgalin Yahudiliğe ve insanlığa karşı olduğunu vurguladı.

Feldman, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ile ilgili olarak "1948'den beri bu bölgede yerleşim genişliyor, çatışma artıyor, nehir gibi kan akıyor. Başkan Trump'tan ricamız, eğer Yahudi insanlara anlayışı varsa şunu anlamasını istiyoruz, İsrail'i desteklemek Yahudi insanları desteklemek değildir. Ondan ricamız bu kararını tekrar düşünmesi, Filistinliler ve Yahudiler'in haklarını savunması." dedi.

Bölgede işgalin durması gerektiğinin altını çizen Feldman, "Bizim insanlarımızı desteklediğini iddia eden bu sözde İsrail devleti tarafından baskı altındayız. İsrail ordusunda hizmet etmek istemeyen dinine bağlı Yahudiler vahşice dövülüp taciz ediliyorlar." ifadelerini kullandı.

Nutrei Karta'dan yapılan yazılı açıklamada da İsrail devletini kuran Siyonizm hareketinin geleneksel Yahudi inancının tam tersi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Siyonizmin milliyetçiliğe dönüştüğünün altı çizilirken, inançları nedeniyle Yahudilerin başka insanları öldürmesinin ve toprağını almasının kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudilerinin 1947'den bu yana Kudüs'ün "tam özerkliğe sahip uluslararası bölge" olarak tanınması talebinin olduğuna işaret edilen açıklamada, yıllardır bölgede Filistinlilerin ve Yahudilerin acı çektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kutsal toprakların kalbinin bu gayrimeşru devletin başkenti olarak resmen tanınması açık yaralara tuz basmak olur, Filistinlilerin ve Yahudilerin ıstıraplarını kat kat arttırır." ifadesine yer verildi.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saymıştı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

Trump, çarşamba günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıkların başlaması talimatı verdiğini ifade etmişti.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.