"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

“Sizce Kaşıkçı öldü mü?”

18 Ekim 2018, Perşembe 23:15
ABD Başkanı Trump, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun (Kaşıkçı'nın) öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Montana eyaletindeki seçim çalışmaları sırasında gazetecilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı hakkındaki sorusunu cevapladı.

Trump, “Sizce Kaşıkçı öldü mü?” şeklindeki bir soruya, “Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü.” şeklinde cevap verdi.

Trump, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve ölümünden Riyad yönetiminin sorumlu olduğunun ortaya çıkması ihtimaline ilişkin, "Bunun sonuçları ağır olur." yorumunu yaptı.

Donald Trump, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun (Kaşıkçı'nın) öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirtilmişti. 

AA

Etiketler: trump, kaşıkçı
Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor

    Çin 'yapay Ay' ile elektrik tasarrufu hedefliyor

    'Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici'

    Plastik çevreyi tehdit ediyor

    Trump’ın seçim telaşı

    Medya manipüle ediliyor

    Putin: İran'ı Suriye'den çıkarmak bizim işimiz değil

    “Sizce Kaşıkçı öldü mü?”

    Koalisyon güçleri Suriye'de sivilleri vurdu

    BM'den kritik Gazze uyarısı

    Yunanistan'a Akdeniz'de 'gerilimi tırmandırma' uyarısı

    Filistin, İsrail işgalini UCM'ye taşıdı

    Uysal: Çok derinden işleyen bir iktisadi kriz var

    Hindistan'dan Arakanlı Müslümanları endişelendiren adım

    'Savunmasız birini kendi konsolosluğunda öldürmek barbarlıktır'

    Güney Sudan'da insanlık krizi

    ABD, Filistin ve İsrail konsolosluklarını tek çatı altında birleştirecek

    Danıştay, 'Öğrenci And'ını kaldıran yönetmeliği iptal etti

    ABD Hazine Bakanı Riyad'daki konferansa katılmayacak

    Putin'den ABD'ye üstü kapalı mesaj

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Medya manipüle ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mevlide yine keyfî engel
    Genel

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk sistemindeki sıkıntı
    Ali FERŞADOĞLU

    Evli olanlar daha mutlu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Salgın bağımlılık: Sigara - 2
    Genel

    'Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici'
    Genel

    “Sayın Puşkov, Risale-i Nur'u incelerseniz göreceksiniz ki...”
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın bizim üzerimizdeki başlıca hakları
    Cevher İLHAN

    “Tefrika projeleri”ne karşı stratejik işbirliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.