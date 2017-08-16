Skandal büyüyor: Macaristan'da da rastlandı!

Avrupa Birliği (AB) üyesi 15 ülkenin yanı sıra İsviçre, Hong Kong ve Güney Kore'de görülen böcek ilaçlı yumurtalara Macaristan'da da rastlandığı bildirildi.

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