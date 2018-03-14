Skripal'in zehirlenmesine ilişkin BM'den açıklama

BM Genel Sekreter sözcülerinden Haq, "Sinir gazının hiçbir koşulda silah olarak kullanılması kabul edilemez, kullanılması durumunda uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, sinir gazının hiçbir koşulda silah olarak kullanılmasının "kabul edilemeyeceğini", kullanılması durumda "uluslararası hukukun ihlali" anlamına geldiğini bildirdi. BM Genel Sekreter sözcülerinden Haq, günlük basın brifinginde, Antonio Guterres'in İngiltere'de sinir gazı kullanılmasından kaynaklanan zehirlenme olayından derin endişe duyduğunu söyledi. Haq, ''Sinir gazının hiçbir koşulda silah olarak kullanılması kabul edilemez, kullanılması durumunda uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir.'' dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sinir gazı ya da kimyasal silah kullanımını kınadığını ifade eden Haq, Guterres'in zehirlenme olayına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini temenni ettiğini vurguladı. BMGK acil toplanıyor Öte yandan BM Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün yerel saatle 15.00'de Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere'nin talebi üzerine acil toplanacak. İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya’ya Skripal'in Rus yapımı kimyasal madde ile zehirlendiği iddialarına ilişkin açıklama yapması için tanınan mühletin dolmasının ardından tepki olarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. May, “Viyana Konvansiyonu'na göre İngiltere, bildirilmemiş istihbarat görevlisi olduğu belirlenen 23 Rus diplomatı sınır dışı edecek. Ülkeyi terk etmek için 1 haftaları var.” ifadelerini kullanmıştı. "Skripal olayı'' AB Zirvesi'ne taşınıyor İngiltere, BMGK'yi acilen toplantıya çağırdı AA

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