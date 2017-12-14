Slogan ve kınama yetmez

Kudüs ve Filistin için samimi, kararlı, yekvücut bir duruşa ve tutarlı politikalara ihtiyaç var.

REDDETMEK YETMEZ, KARARLI İCRAAT ŞART Trump’ın Kudüs emrivakisi üzerine Türkiye’nin çağrısıyla İstanbul’da yapılan, ama bazı önemli ülkelerin alt düzeyde temsilci gönderdiği İİT zirvesi öncesinde İslam dünyasının konuya duyarlı kesimlerinden yapılan çağrılarda “Kınamak ve reddetmek yetmez, kararlı icraat şart” mesajı verildi. İÇERİDE BİRLİK VE DÜNYA İLE DAYANIŞMA Kudüs ve Filistin için öncelikle Filistinlilerin, Arapların ve İslam ülkelerinin, kendi içlerindeki ihtilafları sona erdirerek kenetlenmeleri; dışarıdan gelen saldırı ve tacizlere ortak bir duruşla karşı koymaları ve dünyanın insanî değerlerden yana olan kesimleriyle işbirliği yapmaları gerekiyor.

Okunma Sayısı: 206

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.