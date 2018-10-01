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1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

SNHR: Suriye'de 2018'de 6 binden fazla sivil öldürüldü

01 Ekim 2018, Pazartesi 16:41
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), eylül 2018'de, 95'i Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya tarafından olmak üzere, 192 sivilin öldüğünü duyurdu.

Suriye'de ölenlere ilişkin yayımladığı eylül ayı raporunda geçen ay 192 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü bildirdi.

Raporda, bunlardan 95’inin Esed rejimi ve Rusya tarafından öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Esed rejimine hava desteği sağlayan Rus güçlerinin saldırılarında ise geçen ay 17 sivilin öldüğünün aktarıldığı raporda, Esed rejimine bağlı güçlerin aralarında 13 çocuk ve iki kadının olduğu toplam 78 sivili öldürdüğün kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ 18 sivili öldürürken, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında aralarında 18 çocuk ve 4 kadın, toplam 56 sivil can verdi.

Yılbaşından itibaren 6 binden fazla sivil öldürüldü

Raporda, 2018 yılının başından itibaren toplam 6 bin 228 sivilin can verdiği, bunların 5 bin 514’ünün Esed rejimi ile Rusya tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Esed rejimi ve ona hava desteği sağlayan Rusya'nın saldırılarında, 774 sivilin ocak ayında, bin 389 sivilin şubatta, bin 241 sivilin martta, 408 sivilin nisanda, 354 sivilin mayısta, 593 sivilin haziranda, 886 sivilin temmuzda, 391 sivilin ağustosta ve 192 sivilin eylülde öldüğü ifade edildi.  

AA

Etiketler: suriye, iç savaş
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