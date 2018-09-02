SNHR: Suriye’de geçen ay 198 kişi işkence edilerek öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye’de geçen ay büyük kısmı Beşşar Esad rejimi tarafından olmak üzere 198 kişinin işkence sebebiyle öldüğü açıkladı.

SNHR, yayımladığı Ağustos ayı raporunda, 198 kişinin işkence görerek öldüğünü bildirdi. Ağın raporunda, Esad rejiminin geçen ay Suriye’nin çeşitli illerinde 194 kişiyi işkence ederek katlettiği bilgisine yer verildi. Raporda, rejimin geçen ay başkent Şam’da 7, Şam kırsalında 37, Dera’da 2, Humus’da 14, Hama’da 4, İdlib’te 3, Halep’te 5, Lazkiye’de 13, Deyrizor’da 3, Rakka’da 1, Haseke’de 104, Süvyeda’da ise 1 kişiyi işkence ederek öldürdüğü kaydedildi. Suriye’de El Mazze hava üssünde patlama Suriye’nin başşehri Şam yakınlarında bulunan El Mazze hava üssünde patlama sesleri duyuldu. Suriye’nin başşehri Şam yakınlarında buluna El Mazze’ye İsrail savaş uçaklarının saldırı gerçekleştirildiği ve Suriye hava savunması tarafından püskürtüldüğü iddia edildi. Ancak Suriye resmî haber ajansı SANA askerî kaynakların İsrail’in saldırı düzenlediği iddialarını reddetti. Patlama seslerinin elektrik arızası dolayısıyla mühimmat deposunda meydana gelen patlamalardan kaynaklandığını duyurdu. Haberde iki tarafın aynı bağlamda Filistin ve Mısır liderleri arasındaki iletişimi sürdürmek ve gelecek birkaç gün içinde somut başarıların elde edilmesini engelleyen faktörlerin üstesinden gelmek konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi. AA

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