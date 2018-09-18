Soçi'deki anlaşmadan tüm taraflar memnun

Soçi zirvesinden çıkan sonucu Suriyeli muhalifler zafer olarak gördü. Rusya ile uzlaşmaya varan Türkiye'nin İdlib bölgesine daha fazla asker göndermesinin önü açıldı. Böylece hem ılımlı muhalif grupların tamamen susturulması engellendi hem de yaşanacak sivil kayıpların önüne geçildi.

Uzlaşma ile aynı zamanda Rusya ve Suriye İdlib'deki terör unsurlarının sorumluluğunu da Türkiye'ye devretmiş oldu. İran hükümeti ve Esad rejiminin varılan uzlaşıdan memnuniyet duyduğunu açıklamasının ardından İdlib'deki muhalifler de gelinen noktayı 'zafer' olarak niteledi. Esad: Memnunuz ama her karışı geri alacağız Öte yandan Esad yönetiminden yapılan açıklamada Suriye'nin her karışını geri alma mücadelesinin devam edeceği önemle vurgulandı. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada ılımlı muhaliflerin silahlarını bırakmak zorunda olmadıklarını ancak bölgenin radikal militanlardan temizlenmesi gerektiğini açıklayarak Türkiye'nin ek askeri güç takviyesi yollayacağını ifade etti. ÖSO: Esad'ın hayalleri suya gömüldü Reuters'a konuşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yetkilisi Mustafa Sejari, "Bu anlaşma Esad'ın Suriye üzerinde tam kontrol sağlama hayallerini gömmüştür" şeklinde konuştu. Muhaliflere ait Yüksek Müzakere Komitesi'nin Sözcüsü Yahya al-Aridi de "Hayatta tutma isteği, öldürme isteğine karşı zafer kazanmıştır" dedi. Euronews Türkçe

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