Soğuk Savaş sonrası Avrupa'ya en büyük askeri sevkiyat

Geçen hafta Almanya'ya varan tanklar ve diğer askeri teçhizat Doğu Avrupa ülkelerine naklediliyor

Amerikan ordusuna ait 80'den fazla tank ve zırhlı araç ile 3 binden fazla ABD askeri bugün Polonya'da konuşlandırılmaya başlandı. ABD, Soğuk Savaş'ın son bulmasından bu yana ilk kez Avrupa'ya bu boyuta bir askeri sevkiyat yapıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin asker sevkiyatının Rusya'nın ulusal çıkarları ve güvenliği için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Askeri sevkiyat ise Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediğinin işaretlerini veren Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ederek başkanlık görevi devralmasından çok kısa bir süre önce yapılmış oldu.

Amerikan zırhlı tugayı da aynı planın parçası olarak Baltık ülkelerinde askeri tatbikatlar yapacak.

Bu güçlerin 9 ayda bir değiştirilmesi planlanıyor.

Fakat Donald Trump'ın seçilişiyle ABD'nin bu askeri duruşu sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda soru işaretleri doğdu.

Trump'ın ABD Savunma Bakanı adayı emekli general James Mattis, Senato Savunma Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtlıyor.

James Mattis'e asker sevkiyatı ile ilgili de sorular sorulması bekleniyor.