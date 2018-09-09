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9 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Sokakta atıştırmayı yasakladılar

09 Eylül 2018, Pazar 11:27
İtalya'nın Floransa kentinde sokakta yemek yemek yasaklandı.

CNN'nin haberine göre, Floransa'da 4 Eylül'de yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde şehrin tarihi bölümünde kaldırımlar, taşıt yolları, dükkan ve evlerin kapılarında durup ayakta atıştırmaya izin verilmeyecek.

Yasağın geçerli olduğu Via de' Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano ve Via della Ninna caddelerinde sokakta yemek yiyenlere 500 avroya kadar ceza verilecek.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Facebook hesabında yasak konusunda "bazen şehirlerine gerektiği özeni göstermeyen turistlerle karşı karşıya kaldıkları" paylaşımını yaptı.

Yılda 10 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Floransa'da sokakta yemek yemenin çevreyi kirleten önemli bir sorun haline geldiği düşünülüyor. 

AA

Etiketler: italya, floransa
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  • Ahmet ilhan

    9.9.2018 12:21:02

    Darısı İstanbul'un başına. Adam Belediye'ye üç kuruş işgaliye parası veriyor. Yönetmeliğe göre işgaliye ödeyen ancak kaldırım üçte birini kullanabiliyor. Belediye kaldırım işgallerinin nasıl nice olduğunu zerre kadar denetlemediği için kaldırım taşına kadar vicdansızca esnaf (bilhassa lokanta ve kafeteryalar) işgalleri acımasızca sürüyor. Öyle ki tek şeritli çok yoğun trafiği olan 2.5 metre enindeki caddeyi otomobil ve yayalar ortaklaşa kullanıyor. Otomobil ancak iki manevrada alabildiği virajlı sokak ve caddenin kesiştiği yerde de durum aynı. Belediye Trafik Denetleme Dairesi kendi kendini tasfiye etmiş durumdadır. Sahi Belediyeler tarihi cadde ve sokaklarda (tarihi yarımada da) acımasız işgalleri önleyemeyeceklerse ne işe yararlar, ne işe yararlar.

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