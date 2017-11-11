Sokakta kılınan cuma namazından rahatsız oldular

Paris’in Banliyö kenti Clichy’de Mart ayında bir caminin kapatılmasından sonra cuma namazını belediyenin önünde kılan cemaati Belediye Başkanları protesto etti. Belediye Başkanları, protestoya gerekçe olarak ise, sokakta namaz kılmanın laikliğe aykırı olmasını gösterdi.

Kentte yaklaşık 8 aydır her cuma namazını Belediye önünde kılan cemaate tepki gösteren Clichy Belediye Başkanı Remi Muzeau, Paris'teki diğer Belediye Başkanları ile birlikte hukuk devletinin Cumhuriyetçi Laikliğini savunma amacı ile protesto gerçekleştirdiklerini belirtti. Çok sayıda vatandaşın da katıldığı protesto gösterisinde 'Fransa laiktir' sloganları atılırken Milli marşlar da okundu.

Protesto kapsamında açılan dev pankartta, "Yasadışı sokak namazlarına hayır" ifadesi yer aldı.

​PROTESTO OLARAK SOKAKTA KILINIYOR

Öte yandan, Mart ayında Belediye'ye ait olan cami binasının kütüphaneye çevrildiği ve yerine şehrin uygun olmayan bir yerinde başka bir ibadet alanı verildiği, bunun üzerine cemaatin de tepkisini, her Cuma namazını belediye önünde kılarak gösterdiği öğrenildi.