Somali'de bombalı saldırı: 15 ölü

Somali’nin güneybatısındaki Baydabo şehrinde düzenlenen 2 bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü.

Somali’nin güneybatısındaki Baydabo şehrinde düzenlenen 2 bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneybatısındaki Baydabo şehrinde düzenlenen ilk saldırı bombalı araç ile Somalili siyasetçilerin sıklıkla gittiği Bilan Hoteli'ni hedef aldı, ikinci saldırıda ise intihar eylemcisi şehirdeki el-Bedri Lokantasını hedef aldı. Eş zamanlı saldırılarda ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, yaralılar da bulunuyor. Saldırıyı, genellikle başkent Mogadişu olmak üzere kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan eylemler gerçekleştiren Eş-Şebab örgütü üstlendi. AA

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