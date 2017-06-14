Somali'de intihar saldırısı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir restoranda bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet Yetkilisi Muhammed Hüseyin, şehir merkezindeki bir pizza restoranının girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 4 kişinin öldüğünü çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Hüseyin, saldırıda yaşamını yitirenlerin çoğunun genç olduğunu ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Eş Şebab örgütünün sık sık Mogadişu'daki otel ve restoranlara bombalı saldırılar düzenlendiği biliniyor. AA

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