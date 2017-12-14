Somali'de polis akademisine saldırı: 17 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab intihar saldırısında polis akademisini hedef aldı. Saldırıda şu ana kadar 17 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Somali resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Mogadişu'da polislerin eğitim yaptığı alana polis kılığında giren bir örgüt üyesinin, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralıları taşımak üzere bölgeye gelen ambulanstaki sağlık kaynakları da intihar saldırısı sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırının, polis teşkilatının kuruluşunun 20 Aralık'taki yıldönümünde yapılacak askeri geçit töreni hazırlıkları sırasında düzenlendiği kaydedildi. Bu arada Eş-Şebab örgütüne yakın "Somali Mimu" internet sitesinde saldırının örgüt tarafından düzenlendiği duyuruldu. Eş-Şebab, 2004'ten bu yana Somali'de terör saldırıları düzenliyor. Somali'de terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren ve 2007'den bu yana ülkede faaliyet gösteren Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) birliklerinin bünyesinde yaklaşık 22 bin asker görev yapıyor. AA

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