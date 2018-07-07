Somali'de teröristler bakanlığı hedef aldı

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığına bomba yüklü araçla saldırı düzenlediği bildirildi.

Somali'de, güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Eş-Şebab örgütü üyesi bir militan, bomba yüklü araçla Başkent Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı sarayı yakınındaki bakanlığı hedef aldı. Güvenlik kaynakları, bazı Şebab militanlarının güvenlik güçleri ile çatışmanın ardından saldırganın İçişleri ve Federal İşler Bakanlığına baskın düzenlediğini aktardı. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz bilgi yok. AA

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