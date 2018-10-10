"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Son 100 yılın en tehlikelisi olabilir... ABD alarma geçti; Trump Twitter'dan uyardı!

10 Ekim 2018, Çarşamba 17:59
ABD'nin Florida eyaletini bugün vurması beklenen Michael Kasırgası, saatte 225 kilometre hızı bularak, 4. kategori kasırga seviyesine ulaştı.

ABD, geçen ay Güney ve Kuzey Carolina'da gözlemlenen Florence Kasırgası'nın ardından bu defa da Florida eyaletini yerel saat ile 16.00'da (TSİ 23.00) vurması beklenen Michael Kasırgası'na hazırlanıyor.

Ulusal Kasırga Merkezi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Michael'in hızının saatte 225 kilometreye ulaştığını ve kategorisinin 4'e yükseldiğini duyurdu.

Kasırganın, şiddetini daha da artıracağı ve hızının saatte 233 kilometreyi geçerek 5. kategoriye yükselebileceği uyarısı yapılıyor.

Son 100 yılın en tehlikelisi

Florida Valisi Rick Scott, düzenlediği basın toplantısında, "Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en tehlikeli fırtına olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı artık geçti." dedi.

Hava üssü tahliye edildi

ABD Hava Kuvvetleri, bölgedeki Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan jetlerini tahliye etti.

Michael Kasırgası'nın acil durum ilan edilen Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerindeki 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Orta Amerika'da 13 can aldı

Michael Kasırgası'nın etkileri ilk olarak Orta Amerika'da görülmeye başladı.

Kasırganın yol açtığı seller nedeniyle Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi öldü.

Guatemala'da da taşan bir nehrin sularına kapılan 4 kişi hala aranıyor.

Trump, Twitter'dan uyardı

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Florida, eyalet yetkilileri ve yerel yetkililerin yönlendirmelerini dikkate almak zorundasınız. Lütfen hazırlıklı ve dikkatli olun, güvende kalın." ifadelerini kullandı.

Michael Kasırgası pazar günü Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı.

AA

Etiketler: abd, florida, kasırga
Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    5 milyar insan miyop olabilir

    Sağlıklı salatanın 7 önemli kuralı

    “İhtiyaç fazlası öğretmen” eleştirisi

    Son 100 yılın en tehlikelisi olabilir... ABD alarma geçti; Trump Twitter'dan uyardı!

    ‘Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez’

    Berberoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

    Lavrov'dan 'Soçi mutabakatı' değerlendirmesi

    Memur bir ayda 212 lira fakirleşti

    Gazi Hastanesinde ameliyatlar durduruldu mu?

    'Veriler kulüp dışına sızdırıldı'

    'Hala cevap bekliyoruz'

    Hakkari Şehitleri dualarla ebediyete uğurlandı...

    Bakanlıktan 'mantar' uyarısı!

    Son yılların en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

    Adana'da deprem

    Abdullah Mursi gözaltına alındı

    'Cahiller' sözcüğünün muhatabı haline gelmiş olurlar'

    TBMM Başkanlığına sunuldu: Yeni torba yasada neler var?

    Milliler, 563. maçında Bosna Hersek karşısında

    FAO: Milyonlarca Suriyeli açlık tehdidi altında

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “OHAL Komisyonu” ile OHAL KHK’larını idâme
    Genel

    Ekonomide yeni tehlike
    Genel

    Kırmızı biber “sır” oldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaşıkçı olayının düşündürdükleri
    Genel

    TBMM Başkanlığına sunuldu: Yeni torba yasada neler var?
    Süleyman KÖSMENE

    Allah kâfire düşman mıdır?
    Faruk ÇAKIR

    Hepsi iyi değil, hepsi de kötü değil
    Cevher İLHAN

    Risale-i Nur'un gördüğü yoğun ilgi siyonist-komünistleri rahatsız etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ker-belâ
    Mustafa ORAL

    Çiçek Hastalığı: Dünya aşkı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.