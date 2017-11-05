SON DAKİKA: Teksas katliamı! Kiliseye saldırı yapıldı çok sayıda ölü var

ABD'nin Teksas eyaletinde, kiliseye giren bir kişinin ateş açması sonucu çok sayıda kişi öldü. Saldırganın ise vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Yerel yetkililerin açıklamasına göre saldırıda 27 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı

ABD'nin Teksas eyaletinde Sutherland Springs bölgesinde silahlı bir kişi, First Baptist Church of Sutherland Springs kilisesine girerek etrafa ateş açtı. Saldırıda çok sayıda kişi ölürken, birçok kişi de yaralandı. Kilisedeki yaralıların ambulans helikopterlerle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Wilson bölgesinden Şerif Joe Tackitt, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini, ölü veya yaralı sayısının henüz net olmadığını kaydetti. Yerel yetkililerin açıklamasına göre saldırıda 27 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. FBI, olay yerinde inceleme yapıyor.

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