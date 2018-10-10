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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Son yılların en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

10 Ekim 2018, Çarşamba 13:35
NATO'nun son yılların en büyük askeri tatbikatı olacak "Trident Juncture 18", 25 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Norveç'te düzenlenecek. Hayali bir senaryonun canlandırılacağı tatbikata 50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin araç katılacak.

NATO, 29 müttefik ve 6 ortağının katılımıyla düzenleyeceği ve son yılların en büyük askeri tatbikatı olacak "Trident Juncture 18" ile gücünü göstermeye hazırlanıyor.

NATO'nun 29 üyesinin yanı sıra ortak ülkeler Avustralya, Finlandiya, İsveç, Ürdün, Gürcistan ve Ukrayna'nın katılımıyla 25 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Norveç ve civarında gerçekleşecek tatbikat, özellikle katılacak asker sayısı ve teçhizat açısından dikkati çekiyor.

NATO yetkilileri Trident Juncture 18'in temel amacının, olası bir saldırıya karşı güçlerin hazırlık durumunu tatbik etmek ve ittifakın savunma ve caydırıcı gücünü göstermek olduğunu savunuyor.

5. madde senaryosu canlandırılacak

NATO'nun 1980'li yıllardan bu yana gerçekleştireceği en büyük tatbikat olan Trident Juncture 18'de ittifakın tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden 5'inci maddesi "hayali" ancak "gerçekçi" bir senaryo ile canlandırılacak.

Hava, kara ve deniz alanlarının kullanılacağı tatbikat yoğun olarak Norveç'te yürütülecek ancak deniz tatbikatı için Kuzey Atlantik ve Baltik Denizi, hava tatbikatları için de Finlandiya ve İsveç'in hava sahaları kullanılacak.

Kara harekatında önceden belirlenmiş bir senaryoya göre "kuzey" ve "güney" güçleri kara ve denizde savaşırken, hava kuvvetleri de hem ayrı tatbikatlar yürütecek hem de bu güçlere destek sağlayacak.

Ülke yetkililerinin ev sahipliği yapma teklifi üzerine tatbikat için Norveç'in seçilmesi kara, hava ve deniz alanlarına ulaşım imkanı sağlarken bölgedeki soğuk hava koşulları tatbikat katılımcılarının ağır hava şartlarında hareket etme kabiliyetini artıracak.

50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi, 10 bin araç

Tatbikata müttefik ve ortak ülkelerden 50 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin araç katılacak.

Türkiye'nin de katılacağı tatbikata en fazla asker gönderecek ülkeler arasında ABD, Almanya, Norveç, İngiltere ve Fransa bulunuyor.

Yüksek sayıda personel ve teçhizatın müttefik ülkelerden Norveç'e nakli aynı zamanda NATO'nun son dönemde geliştirmeye odaklandığı askeri hareketlilik kabiliyetini de test etmeyi amaçlıyor. Müttefikler, nakil için hava, kara ve deniz yollarını kullanıyor.

Bu çerçevede görev alan 130 lojistikçinin yardımıyla, tatbikata katılacak personel ve teçhizatın yaklaşık 180 uçuş ve 60 gemi yüküyle Norveç'teki 27 farklı noktaya ulaşması bekleniyor. Tatbikata katılacak tüm araçlar arka arkaya dizilirse 92 kilometrelik zincir oluşturucağı belirtiliyor.

Dev gövde gösterisi

NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı Komutanı Oramiral James G. Foggo, başında olacağı tatbikatı "NATO bir savunma örgütüdür. Trident Juncture 18 de NATO'nun olağanüstü kabiliyetlerini ortaya koyarak olası düşmanları caydırma konusunda etkili olacak." ifadeleri ile özetledi.

Tatbikatın, ittifak güçlerine eğitim vermek, birlikte hareket etme kabiliyetini geliştirmek ve herhangi bir yerden gelecek olası tehdite cevap verme gücünü geliştirmeyi amaçladığını kaydeden NATO yetkilileri, sıklıkla organizasyonun "herhangi bir ülkeyi hedef almadığını, savunma ve caydırıcı amaçlı olduğunu" vurguluyor.

Öte yandan, 2015 yılında İtalya, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Trident Juncture 15'in ardından bu yıl tatbikatın Rusya ile kuzeydoğu sınırını paylaşan Norveç'te gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Yetkililer, tatbikatın gerçekleşeceği ana kara alanının Rusya'ya bin kilometre, kullanılacak hava sahasının da yaklaşık 500 kilometre uzaklıkta olacağını, bu nedenle "Rusya'nın korkması için bir neden olmadığını" ifade ediyor.

Öte yandan 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı yasadışı ilhakının ardından kötüleşen NATO-Rusya ilişkilerinin halen gergin bir şekilde seyrettiğini de göz ardı etmemek gerekiyor.

Sıklıkla Rusya'yı daha agresif bir tutum takınmakla suçlayan NATO'nun dev bir askeri güç gösterisine dönüşecek Trident Juncture 18 ile Moskova yönetimine aynı zamanda gözdağı verme isteğinin güçlü olduğu değerlendiriliyor. 

AA

Etiketler: nato, tatbikat
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