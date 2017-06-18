'Son zamanların en büyük insanlık trajedisi'nde bilanço ağırlaşıyor

Portekiz'in Pedragao Grande yerleşim merkezini saran orman yangınında 61 kişi öldü, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Sabah saatlerinden bu yana bölgede bulunan Portekiz Başbakanı Antonio Costa, "Son yıllardaki en büyük insanlık trajedisiyle karşı karşıyayız" diye nitelendirdiği yangın nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.

Costa, önceliklerinin, yangını söndürme çalışmaları ve hayatlarını kaybedenlerin kimliklerinin en kısa zamanda belirlenmesi olacağını ifade etti.

Portekiz'in başkenti Lizbon'un 200 kilometre kuzeyindeki Pedragoa Grande yakınlarında dünden bu yana devam eden orman yangını, ülkede son yılların en büyük trajedisine neden oldu.

Portekiz Ulusal Sivil Koruma Kurumu yetkilileri, Pedragoa Grande ve Leiria yerleşim yerlerini etkileyen yangında ölenlerin sayısını 61 olarak açıkladı.

Ölenlerin en az 30'unun alevlerin arasında arabalarında mahsur kalarak can verdiği, yangında en az 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarına bin 600'den fazla itfaiye görevlisi, asker ve sivil yardım ekiplerinin katıldığı, ayrıca 500 araç ve havadan 18 uçağın destek verdiği bildirildi. 5 farklı bölgede yangınla mücadele edildiği duyuruldu.

Sivil Koruma Kurumu yetkilileri, yangının sıcak hava ve rüzgarla bağlantılı "doğal sebeplerden" çıktığını ifade etti.

Mahsur kalarak can verdiler

Portekiz basını, arabalarının içinde mahsur kalarak alevlerin arasında can veren insanların olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgedeki yangınını söndürmek için bin 500'den fazla itfaiye görevlisi çalışıyor.

Başbakan Costa: Son yıllardaki en büyük insani trajediyle karşı karşıyayız

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, "Son yıllardaki en büyük insani trajediyle karşı karşıyayız. Önceliğimiz bu yangını söndürüp, mağdur ailelere yardım etmek. Helikopterler ve uçakların havadan destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına ülkedeki tüm itfaiye ekipleri katkı sağlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Sousa: Teknik eksiklik yok

Portekiz Cumhurbaşkanı Marceloa Rebelo de Sousa ise bölgeye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Felakete karşı teknik bir eksiklik veya kapasitesizlik yok." diye konuştu.

24 saatte 156 yangın

Ülke genelinde son 24 saatte toplam 156 yerde yangın çıktı.

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