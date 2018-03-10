"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Soykırım yokmuş!

10 Mart 2018, Cumartesi
Myanmar Ulusal Güvenlik Danışmanı Thaung Tun, BM’nin açıklamalarının aksine ülkesinde “soykırım” ya da “etnik temizlik” yapılmadığını iddia etti.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Thaung Tun, ülkesinde Arakanlı Müslümanlara yönelik “soykırım” ya da “etnik temizlik” yapılmadığını iddia etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin’in, 25 Ağustos 2017’den bu yana Arakanlı Müslümanlara soykırım yapıl- dığına dair kuvvetli emareler olduğuna yönelik önceki günkü açıklamasının ardından Tun, BM Cenevre Ofisi’nde basın toplantısı düzenledi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Tun, hükümetinin BM ve uluslar arası kuruluşlara Arakan eyaletinde erişim izni vermemesine rağmen Müslümanlara “soykırım” ya da “etnik temizlik” yapıldığına dair net deliller olmadığı iddiasında bulundu. “Sık sık Myanmar’da etnik temizlik veya hatta soykırım yapıldığına dair iddialar duyduk.” diyen Tun, hükümetinin böyle bir politikası olmadığını savundu.  

YA BANGLADEŞ’E GÖÇ EDENLER    

Fanatik Budistlerin ve Myanmar güvenlik güçlerinin saldırılarından dolayı yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslümanın Bangladeş’e sığınmasını da görmezden gelen Tun, Arakan eyaletindeki Müslüman nüfusun büyük çoğunluğunun hâlâ köylerinde yaşadığını ileri sürdü. Tun, Arakanlı Müslümanların Bangladeş’e kaçmak zorunda kalmasını ise Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu’ndan (ARSA) korkmalarına bağladı. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Direktörü Volker Türk, geçen Kasım ayında yaptığı açıklamada, Arakan eyaletinin kuzeyinde sadece 150 bin Müslümanın kaldığını belirtmişti. Uluslar arası insan hakları kuruluşlarının yayımladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350’den fazla köy yakıldı.

AA

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KHK’lara AYM yolu açıldı

    "Bilgiye sahip olanlar dünyayı yönetir"

    Bu dev kampanyayı kaçırmayın

    Ezanın aslına çevrilmesi, 60 ihtilâlinin başlangıcıydı

    Soykırım yokmuş!

    Trump - Kim Jong-un görüşmesine BM'den destek

    Suriye için Kanada'dan "mutlak ve koşulsuz bir ateşkes" çağrısı

    Ahmet Şık ve Murat Sabuncu hakkında tahliye kararı

    Trump'ı övdü

    İsrail'e sığındığına pişman olmuş

    Fransa'dan Doğu Guta açıklaması

    Muhafız Alayı darbe girişimi davasında 534 kişi hakkında ara karar

    61 rütbeli askerden 23'ü tutuklandı; 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    Çukurambar'daki o görüntüler ortaya çıktı

    Dışişleri Bakanlığı: Büyük üzüntü duyulmuştur

    '15 Temmuz' hakkında Mehmet Akif'in torunu Selma Argon'dan açıklama

    Amerikalı pilotun gizemi 81 yıl sonra çözüldü

    İsrail'in yeni zorbalığına Avrupa Birliği'nden tepki

    Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin ilçe merkezi sınırları içine girildi

    Yargıtay'dan ''MİT tırları'' davası ile ilgili karar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KHK’lara AYM yolu açıldı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet Bakanlığı adalet için çalışsın
    Ahmet BATTAL

    Zihinlerdeki ve gerçekteki AKP
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Zındıkanın kurduğu tuzaklar
    Genel

    Bu dev kampanyayı kaçırmayın
    Faruk ÇAKIR

    Medyanın yalanla imtihanı
    Süleyman KÖSMENE

    Kime şehit denir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    "Bilgiye sahip olanlar dünyayı yönetir"
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset, elini dinden çekmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.