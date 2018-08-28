Soykırımdan yargılansınlar

BM Uluslararası Bağımsız Myanmar Soruşturma Misyonu Myanmar’daki üst düzey askeri yöneticilerin Arakan’da yaptıkları nedeniyle soykırım suçundan yargılanması gerektiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Myanmar Soruşturma Misyonu Myanmar’daki üst düzey askeri yöneticilerin Arakan’da yaptıkları nedeniyle soykırım suçundan, diğer bölgelerde ise insanlığa karşı suçlardan yargılanması gerektiğini açıkladı. Bu isimler arasında Genelkurmay Başkanı Ming Aung Hlaing ve yardımcısı da var. BM misyonunun yüzlerce kişiyle yüz yüze görüşerek hazırladığı rapor, BM’nin Myanmar’da yaşananalar hakkında bugüne kadarki en sert açıklaması oldu.

Ordunun güvenlik tehditleri karşısında sürekli son derece orantısız yanıtlar verdiğini belirten BM, yargılanması gerektiğini düşündüğü altı generalin ismini yayınladı. Çalışmalarına 2017’de başlanan raporda sorumluların Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiği belirtildi. Raporda Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) da şiddet olayları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle suçlanıyor. Myanmar hükümeti yalnızca silahlı militanları hedef aldıklarını söylese de rapora göre yapılanlar “şok edici seviyede reddediliyor ve cezasız bırakılıyor.” Raporda ordu yasaların üstünde bir kurum olarak niteleniyor.

BM’ye: “harekete geç’’

Birleşmiş Milletler’in (BM) kurduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar’ın Uluslararası Ceza Mahkamesi’nde (UCM) soykırım suçundan yargılanması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmesi çağrısında bulundu. Misyon Başkanı Marzuki Darusman, Misyon üyeleri Christopher Sidoti ve Radhika Coomaraswamy ile beraber, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamın 1. yılında açıklanan “soykırım” raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Soykırım suçuna karışan Myanmarlı yetkilerin UCM’de yargılanma sürecine ilişkin soru üzerine Darusman, soykırıma karışan yetkililerin adalet önüne çıkarılmasındaki sorumluluğun BM Güvenlik Konseyi’nde olduğuna dikkati çekti. Darusman, “Güvenlik Konseyi’ne mesajımız Myanmar’ı UCM’ye havale etmesidir.” dedi.

‘İnsan haklarını ihlal edenler hesap vermeli’

Avrupa Birliği (AB), “Arakan’daki durum ciddiyetini korumaya devam ediyor. Sistematik biçimde insan haklarını ihlal edenler hesap vermelidir.” çağrısında bulundu. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu yetkilileriyle hafta içerisinde bir araya geleceklerini belirtti. Yetkililer ile yaklaşık 18 ay süren çalışmalarının ardından elde ettikleri bulgulara ilişkin hazırladıkları raporu etraflıca ele alacaklarını söyleyen Kocijancic, “AB’nin konuya ilişkin atacağı adımlar daha sonra üyeler arasında görüşülecek.” diye konuştu.

Ezher’den Arakanlı Müslümanlar için çağrı

Mısır’daki Ezher Kurumundan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı krize çözüm bulunması için samimi insani çabalar konusunda iş birliği yapılması gerektiği belirtildi. Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamın birinci yıl dönümü nedeniyle kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar’da zor şartlar altında yaşayan veya komşu ülke Bangladeş’e sığınan Müslümanlara destek verildiği ifade edildi.

Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerine devam etmesinin kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun söz konusu insanlık dramının önüne geçememesi ve işledikleri suçlar dolayısıyla Myanmar’daki yetkililerden hesap sorulmaması karşısında esef duyulduğu aktarıldı. “Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu krize çözüm bulunması için samimi insani çabaların birleştirilmesi gerekiyor.” ifadesi kullanılan açıklamada, Bangladeş’e sığınan yaklaşık 1 milyon kişiye yapılan yardımların yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Kahire - aa