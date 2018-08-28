"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Soykırımdan yargılansınlar

28 Ağustos 2018, Salı
BM Uluslararası Bağımsız Myanmar Soruşturma Misyonu Myanmar’daki üst düzey askeri yöneticilerin Arakan’da yaptıkları nedeniyle soykırım suçundan yargılanması gerektiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Myanmar Soruşturma Misyonu Myanmar’daki üst düzey askeri yöneticilerin Arakan’da yaptıkları nedeniyle soykırım suçundan, diğer bölgelerde ise insanlığa karşı suçlardan yargılanması gerektiğini açıkladı. Bu isimler arasında Genelkurmay Başkanı Ming Aung Hlaing ve yardımcısı da var. BM misyonunun yüzlerce kişiyle yüz yüze görüşerek hazırladığı rapor, BM’nin Myanmar’da yaşananalar hakkında bugüne kadarki en sert açıklaması oldu.

Ordunun güvenlik tehditleri karşısında sürekli son derece orantısız yanıtlar verdiğini belirten BM, yargılanması gerektiğini düşündüğü altı generalin ismini yayınladı. Çalışmalarına 2017’de başlanan raporda sorumluların Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiği belirtildi. Raporda Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) da şiddet olayları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle suçlanıyor. Myanmar hükümeti yalnızca silahlı militanları hedef aldıklarını söylese de rapora göre yapılanlar “şok edici seviyede reddediliyor ve cezasız bırakılıyor.” Raporda ordu yasaların üstünde bir kurum olarak niteleniyor. 

BM’ye: “harekete geç’’ 

Birleşmiş Milletler’in (BM) kurduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar’ın Uluslararası Ceza Mahkamesi’nde (UCM) soykırım suçundan yargılanması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmesi çağrısında bulundu. Misyon Başkanı Marzuki Darusman, Misyon üyeleri Christopher Sidoti ve Radhika Coomaraswamy ile beraber, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamın 1. yılında açıklanan “soykırım” raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. 

Soykırım suçuna karışan Myanmarlı yetkilerin UCM’de yargılanma sürecine ilişkin soru üzerine Darusman, soykırıma karışan yetkililerin adalet önüne çıkarılmasındaki sorumluluğun BM Güvenlik Konseyi’nde olduğuna dikkati çekti. Darusman, “Güvenlik Konseyi’ne mesajımız Myanmar’ı UCM’ye havale etmesidir.” dedi.  

‘İnsan haklarını ihlal edenler hesap vermeli’

Avrupa Birliği (AB), “Arakan’daki durum ciddiyetini korumaya devam ediyor. Sistematik biçimde insan haklarını ihlal edenler hesap vermelidir.” çağrısında bulundu. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu yetkilileriyle hafta içerisinde bir araya geleceklerini belirtti. Yetkililer ile yaklaşık 18 ay süren çalışmalarının ardından elde ettikleri bulgulara ilişkin hazırladıkları raporu etraflıca ele alacaklarını söyleyen Kocijancic, “AB’nin konuya ilişkin atacağı adımlar daha sonra üyeler arasında görüşülecek.” diye konuştu. 

Ezher’den Arakanlı Müslümanlar için çağrı

Mısır’daki Ezher Kurumundan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı krize çözüm bulunması için samimi insani çabalar konusunda iş birliği yapılması gerektiği belirtildi. Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamın birinci yıl dönümü nedeniyle kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Myanmar’da zor şartlar altında yaşayan veya komşu ülke Bangladeş’e sığınan Müslümanlara destek verildiği ifade edildi.

Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerine devam etmesinin kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun söz konusu insanlık dramının önüne geçememesi ve işledikleri suçlar dolayısıyla Myanmar’daki yetkililerden hesap sorulmaması karşısında esef duyulduğu aktarıldı. “Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu krize çözüm bulunması için samimi insani çabaların birleştirilmesi gerekiyor.” ifadesi kullanılan açıklamada, Bangladeş’e sığınan yaklaşık 1 milyon kişiye yapılan yardımların yetersiz olduğuna dikkat çekildi. Kahire - aa

AA

Etiketler: Arakan, Müslüman, Myanmar, soykırım, BM
Okunma Sayısı: 675
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kabil'de peş peşe intihar saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

    Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

    AKP’de Yassıada rahatsızlığı

    Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

    İdlib kan gölüne dönmesin

    TL’de kayıp sürecek

    İlâç piyasası ne durumda?

    Raflarda yerli ürünler olsun

    Sermaye girişleri sert düştü

    'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

    'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

    Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

    Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

    Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

    Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

    BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

    Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
    Mustafa ORAL

    Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
    Genel

    Bir insani kriz daha kapıda
    Raşit YÜCEL

    Tokdemir Ağabey
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette yasak meyve var mıdır?
    Genel

    Şarbon korkutmaya devam ediyor
    Genel

    Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
    Faruk ÇAKIR

    Kriz böyle aşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.